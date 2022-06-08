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【理財智慧】日圓最近跌到20年新底 5.9港元可以兌換100日圓 有咩投資機遇

理財智慧 22:30 2022/06/08

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日本政府為了恢復從新冠疫情下影響的「頹勢」，推行大規模貨幣寬鬆政策，加上美國加息以致美元走強。日圓最近跌到20年新底，現時5.9港元可以兌換100日元，雖然美國加息有放緩趨勢，但係相信低處未算低，仍有下行的壓力。

同場加映:【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

日本能源

日本自2011年福島核事故後，國內大部分核電廠關閉，在事故前核能佔其中能源供應的三成。但在俄烏事件影響下，推高了全球能源價格，甚至出現能源供應緊張情況，政府已呼籲節約能源，甚至有停電的危機。

日本制裁俄羅斯

日本是液化天然氣的主要進口國，佔整體市場22%，主要用來取代核能發電，而其中俄國與美國均佔9%，其中「薩哈林2號」為日俄合俄的能源項目，每年生產1000萬噸液化天然氣，其中50%到60%出口到日本。但在俄烏事件後，日本加入制裁俄羅斯，包括拒絕進口俄羅斯石油。最近俄羅斯國家杜馬（議會下院）主席維亞切斯拉夫·沃洛金已要求日本退出「薩哈林2號」，將項目賣給「友好國家」企業，但日方已拒絕。

進口成本上升

現時大部分的能源都以美元計價，俄烏衝突下早已令能源成本上升；加上日圓貶值也加重能源進口價格。日本公布4月份的總體消費者價格同比上漲2.5%。剔除消費稅增加的影響，這是自2008年9月以來通脹率首次超過2%，這也是自1991年以來速度最快的價格上漲。

加大新能源投資

有見及此，日本在最新公佈的能源白皮書提及，會以「最大限度採用」再生能源，擺脫對進口能源依賴，特別在日本和韓國也在氫技術上投入了大量資金，能源成本的增加以致亞洲國家和地區發展新能源提供肋力，以達成開發「綠色氫」為目標 。

富達可持續發展日本基金

現時要投資於日本股市只能利用指定的證券才有提供有關證券服務，因此投資者如果想投資日本市場的新能源發展，可以考慮富達可持續發展日本基金，主要投資於日本上市但可符合可持續發展機遇的公司，雖然年初至今下跌了一成，但參考每年都有十多巴仙的正增長，因此投資者可以考慮部署。

 

同場加映:【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

 

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記者：陳佳恩

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制裁 疫情 能源供應 核能 石油 天然氣 新能源 通脹

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