【父親節優惠】疫情緩和商場看好父親節　搶推寵爸消費優惠

▲ 父親節將至，有商場已準備推出飲食及購物消費優惠，盼刺激人流與商戶收入。（資料圖片）

本地疫情持續緩和刺激消費市道，各行業皆期待6月中的父親節，盼比5月母親節表現更好。有商場已準備推出飲食及購物消費優惠，盼刺激人流與商戶收入。

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新鴻基地產旗下荃灣廣場於6月提供多項父親節餐飲及購物優惠，囊括餐飲美食、甜點輕食、影音器材、眼鏡飾品、精品及生活百貨等範疇，刺激市民作「一站式」慶祝父親節。當中「父親節限定賞」凡於6月18日及19日於餐飲食肆消費滿HK$500即賞Crostini咖啡1杯。場內商戶包括：新開幕的日本過江龍吉列牛排專門店「牛カツ京都勝牛」及甜品店「TOKYO DOLCI」、高質日式和牛燒肉放題「和牛燒肉一郎」、最適合打卡火鍋店「香江花月」，家庭聚餐中菜「美中 ‧ 鴨子」、大人小孩為之瘋狂的「玩具站」等，可讓家人安排父親節餐飲及禮物。

另外，荃灣廣場即日起至6月30日提供「6月好賞消費」，於潮流服飾/ 運動服裝商戶消費滿HK$1,000送HK$80商場電子贈券（HK$50時尚生活電子贈券1張+ HK$30餐飲贈券1張）、於任何商戶消費滿HK$3,000送 HK$150商場電子贈券（HK$100家居佈置電子贈券1張+ HK$50時尚生活電子贈券1張）。

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責任編輯:王浩賢