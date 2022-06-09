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安德魯性侵案女子被控誹謗 涉嫌性侵亞裔女藝術家

環球社會熱點 08:05 2022/06/09

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英國安德魯王子早前被控性侵曾美國女子羅伯茨，年初和後者達成庭外和解。有最新法庭文件顯示，羅伯茨遭一名女性藝術家控告誹謗。女藝術家指自己亦是已故淫媒富豪愛潑斯坦性侵受害人，但卻被羅伯茨指責說謊。於是起訴羅伯茨誹謗，更指羅伯茨在她和愛潑斯坦首次見面時已經在場，當時曾性侵自己。

英女王與查理斯傳借錢安德魯 解決性侵案賠償 【下一頁】

現年38歲的羅伯茨（Virginia Roberts Giuffre）在去年10月時，指控現年42歲的亞裔女藝術家Rina Oh，冒充愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）性侵受害人，領取受害者賠償基金賠款。Rina Oh其後起訴羅伯茨誹謗，堅稱自己亦是受害人之一。

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Rina Oh年初接受美媒《Business Insider》訪問時指出，愛潑斯坦和其女友Ghislaine Maxwell試圖在自己20歲出頭時，將她出售給其他年長男性。羅伯茨在今年5月提出反訴，指控Rina Oh為討好愛潑斯坦曾性虐待她。

《Business Insider》獲得的法庭文件中，Rina Oh反駁羅伯茨指控屬謊言，實際上自己和愛潑斯坦首次在按摩室見面時，羅伯茨已在現場，並和愛潑斯坦一起性侵自己。Rina Oh指，當時羅伯茨在未經其同意情況下，不斷撫摸她，令她感到非常害怕。Rina Oh同時堅稱，自己未有回應或性接觸羅伯茨。

安德魯性侵案庭外和解 或賠償逾7800萬 【下一頁】

周一（6日）披露法庭文件內容更顯示，Rina Oh指控羅伯茨在另一場合和其他女性性侵自己，而愛潑斯坦則在一旁觀看。但周二（7日）披露文件卻有修訂，Rina Oh將第二次性侵歸咎於另一名身份不明的女性。Rina Oh律師其後承認，修改是基於自己的錯誤，羅伯茨並未涉及第二次性侵。

羅伯茨去年入稟控告安德魯，於2000至2002年間，在清楚自己是未成年人，亦是愛潑斯坦的性侵受害人的情況下，多次強行與她發生性行為。兩人今年2月達成庭外和解，未有公布賠償金額，但有律師估計和解金額或逾1,000萬美元（約7,800萬港元）。

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責任編輯：李俊儀

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