2018年高價入市　珀麗灣海景三房現要蝕沽　連使費損手逾百萬

多個新盤陸續登場，令二手市場受壓，各區均見蝕讓買賣。美聯物業熊建明說，珀麗灣6座高層C室，實用面積623平方呎，三房間隔，大廳和睡房均向東南方，正望青馬大橋和維港海景，屬屋苑罕有放盤，新近以828萬元易手，實用呎價約13,291元。

值得留意的是，近期二手樓市復甦，何解業主仍要蝕賣？熊建明說，原業主目前身處外地，未有透露蝕賣原因，僅指業主是因應市況而調整價錢，「同座對上兩層單位早前以848萬元易手，所以業主調整至合理價出售。」他又坦言，當初業主入市價算高。

資料顯示，原業主於2018年7月以888萬元買入上址，持貨約4年，現帳面蝕約60萬元，若計及其他使費，估計實蝕逾110萬元。

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