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【攜程9961】攜程開市彈2%　旅遊平台Trip.com推出綜合碳排放計劃　助用戶抵銷出行航班碳排放

股市 09:53 2022/06/09

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【攜程9961】旅遊平台Trip.com推出綜合碳排放計劃　助用戶抵銷出行航班碳排放

攜程集團 （09961） 旗下全球旅遊平台 Trip.com 宣布推出綜合碳排放計劃，以幫助其全球用戶解決旅行中產生的二氧化碳排放問題。Trip.com稱，現只要經平台預訂機票，用戶將可以在預訂過程中獲取解決其出行航班二氧化碳排放問題的方案。攜程開市報194.5元，升2.9%

Trip.com指出，旅客只需付出少量費用，就有機會支援到幫助減少、採集或避免二氧化碳排放的項目，而該等項目涉及的排放量，將與旅客航班經計算後的排放量相同。 

是次方案由 Trip.com 與氣候科技公司 CHOOOSE 合作，以幫助旅客計算及抵銷其出行航班的二氧化碳排放。Trip.com 和 CHOOOSE 按航班距離、載容量和飛行時間等因素計算二氧化碳排放。透過碳計算將可以更好地幫助旅客規劃如何抵銷旅程中的碳成本，為每位用戶推薦二氧化碳排放量最少的行程。CHOOOSE 的解決方案將直接融合到 Trip.com 平台。

攜程集團首席執行官孫潔表示，透過與 CHOOOSE 合作，將可支持到世界各地致力於減少二氧化碳排放的項目，而用戶在 Trip.com 平台結帳時，亦可更輕鬆簡單地抵銷其旅行航班的二氧化碳排放，享受更負責任感的出行。

據介紹，Trip.com 和 CHOOOSE 在全球範圍內挑選一系列有助減少、消除或避免碳排放，具影響力的二氧化碳 減排項目，這些項目均經過碳專業人士的詳細檢查，並符合最全面的標準認證，例如國際碳協議的黃金標準（Gold Standard），以確保相關項目有足夠的影響力。

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