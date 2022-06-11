【環保扭蛋殼】Bandai使用新物料製扭蛋殼　減30%溫室氣體排放

▲ 日本玩具供應商Bandai集團旗下BANDAI Vendor Division，宣布將利用創新紙材料MAPKA取代傳統塑膠，製造新型扭蛋殼Map Capsule。（（日媒Impress Watch報道截圖）

近年大眾環保意識提升，不少企業亦相繼研發技術，務求減低產品生產過程中對環境的損害。日本玩具供應商Bandai集團旗下BANDAI Vendor Division，宣布將利用創新紙材料MAPKA取代傳統塑膠，製造新型扭蛋殼Map Capsule，降低碳排放量。

BANDAI Vendor Division為Bandai扭蛋供應部門，繼去年宣布推出扭蛋殼回收計畫後，將於今年6月底引入新型扭蛋殼Map Capsule。

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扭蛋殼的原材料MAPKA由株式會社環境經營綜合研究所（ERI）研發，由超過51%的紙質，混合合成樹脂，構成顆粒狀原料。由於新型扭蛋殼有超過一半以上原材料為紙質，因此可以視作紙類製品作可燃性垃圾抛棄，燃燒時比一般塑膠減少超過30%溫室氣體排放。

MAPKA是ERI的專利材質，與塑膠的加工方式類似，同樣可以以注射成形，熱塑形等方式構成各種形狀。相比起生物塑膠，MAPKA不需要特殊工具機就能進行加工。而且，MAPKA具備低收縮率，固化時間短、耐熱等特色。

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責任編輯：吳嘉雯

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