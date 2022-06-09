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【職場趨勢】全球科技初創現裁員潮　5月約1.7萬人被解僱

商業 09:30 2022/06/09

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數據顯示，於今年5月全球71間科技初創公司約有17,000名員工被解僱，這是自2020年5月、疫情爆發初期以來的最高數字。

自疫情爆發以來，不少行業出現裁員潮。據追蹤科技公司裁員的網站Layoffs.fyi統計，全球初創在5月份的裁員總數按年增加350%。

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數據顯示，於今年5月全球71間科技初創公司約有17,000名員工被解僱，這是自2020年5月、疫情爆發初期以來的最高數字。早在2020年4月至5月的疫情初期，全球經濟大受影響，全球初創已經有超過5萬人被裁，但也因為科技產業迅速擴張，令公司需要聘用大量人手，導致裁員現象得以舒緩。
 
然而，今年5月疫情放緩、生活逐漸步回復正常後，裁員現象再次出現。當中，在疫情期間員工人數增加5倍的網絡券商Robinhood，有近10%員工遭解僱；串流影音平台Netflix也傳出裁員，而微軟（Microsoft）、Meta、Snap、Salesforce等老牌科技公司已經宣布暫停或減慢招聘。

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通貨膨漲或成裁員主因

據外媒《QUARTZ》報道，今年最大的裁員是來自土耳其快遞初創公司Getir，該公司在籌集7.68億美元融資的兩個月後，於5月25日解僱了大約4,480名員工（公司員工總人數為32,000人）。Getir將裁員原因歸咎於通貨膨漲及經濟惡化，破壞其擴張計劃，但公司也明確表示不會退出市場。
 
至於從事先買後付的初創公司Klarna也在今年5月裁員約700人，原因也是與通漲、股市波動等有關。除了科技產業，健身中心重新開放後，一般人減少在家鍛鍊。美國健身器材公司Peloton早在今年2月解僱了2,800名員工，是受到疫情影響最直接的公司之一。

對於全球初創出現裁員潮，諮詢公司Gartner人力資源研究主管Brian Kropp表示，在目前經濟低迷時期，由風險投資公司支持、尚未獲得盈利的初創企業比規模較大的上市公司更有可能出現大規模裁員。

【Tesla】Elon Musk改口不裁員 將增聘惟受薪人數持平

責任編輯：廖淑瑩

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