【膠袋徵費】膠袋稅增至1元 食肆外賣只限免費派1個膠袋 擬12月31日起生效

政府表示將展開優化塑膠購物袋收費計劃，以及落實玻璃飲料容器生產者責任計劃的立法程序，當中擬將膠袋稅增至1元，並於12月31日起生效。

政府表示，目標於12月31日開始實施優化計劃，包括建議每個塑膠購物袋收費，由現時最低5毫提高至最低1元、取消現時盛載冰凍或冷凍食品塑膠購物袋的豁免，並收緊豁免情況，只有購買無包裝或並非完全載於任何包裝的食品，或購買以非氣密包裝的餐飲外賣，才可獲免費提供塑膠購物袋，並以每單一交易一個免費袋為基本原則。

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政府亦建議訂立《產品環保責任（受規管物品）規例》，為實施玻璃飲料容器生產者責任計劃訂明運作細節，包括訂定循環再造徵費的水平，建議每公升0.98元。目標是在明年首季正式全面實施玻璃飲料容器生產者責任計劃。

環境局於去年公布《香港資源循環藍圖2035》，以「全民減廢‧資源循環‧零廢堆填」為願景。政府建議的塑膠購物袋收費計劃優化措施及全面實施玻璃飲料容器生產者責任計劃能令香港的減廢回收工作再向前邁進一步，為未來落實都市固體廢物收費作好準備。

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責任編輯：龍紀瑩