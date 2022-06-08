【下半年展望】光大證券料恒指上試25000點　看好石油、新能源、基建等板塊

▲ 光大證券料恒指下半年上試25000點，看好石油、新能源、基建等板塊。

光大證券國際預期，下半年恒指有機會上試25,000點水平，該行對國企指數的下半年目標為8,500 點，而上證指數下半年的目標為3,50點。 面對上半年市況不佳，該行認為投資者可重點留意石油、新能源、基建及精選內房等四大投資主題。

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，相對去年，今年港股面對的較大投資環境變化，是低利率環境出現轉捩點，對資本市場流動性帶來一定考驗。但他認為，投資者仍不能忽略港股市場在過往長時間表現落後，以及其估值優勢，這些因素在最近外圍市況大幅波動的情況下，表現尤其明顯。展望下半年，他指困擾港股上半年走勢的因素仍存在，限制港股出現大幅反彈的空間。惟跟6個月前比較，港股新增一個重要正面因素，就是預期內地將採取更寬鬆貨幣政策，支持實體經濟平穩增長。

伍禮賢解釋，內地加強維持金融市場穩定性，料對港股帶來積極支持，港股下半年將出現「 向上反彈受限制， 往下回落有承接」的「上落市 」 局面。內地釋放積極訊號，努力實現全年經濟增長目標，預期內地下半年將延續積極的貨幣政策、加強促進內循環經濟，以及加大投放固定資產投資。另在穩定經濟成為最大基本面的前提下，他料早前受監管政策的行業更具復甦誘因。以上因素將抵銷部分環球利率上升及中美關係緊張的影響。至於中概股的監管談判及俄烏局勢發展，將成為影響港股處於「 上落市 」的潛在變數。

下半年投資部署可歸納為「GAS」三大主題

另外，光大證券國際產品開發及零售研究部主管陳政生表示，2月下旬爆發的俄烏衝突，成為上半年最大的「黑天鵝」，導致商品價格飆升，故相信央行藉加息壓抑通脹的力度不會手軟。宏觀而言，從通脹、經濟增長及估值角度分析，亞洲區板塊明顯較為吸引。他又認為，下半年投資部署可歸納為「GAS」三大主題，分別是Green環球綠色投資、Asia Equities亞洲股票，以及Short Duration Bonds短存續期債券。

陳政生續指，過去3年擁有ESG概念之股票，表現超越傳統指數。亞洲股票方面，區內通脹預測為3.2%低於歐美，而經濟增長估計為4.9%，勝於環球的3.6%，故亞洲的滯脹風險遠低於其他地區。從估值而言，MSCI 亞洲（ 日本除外 ）指數預測市盈率為11.77 倍，其每股盈利現時為53.46，兩項數據均反映亞洲股票屬吸引水平。另外，內地政策近日吹暖風， 不論是平台經濟、內房板塊或基建等均出現積極訊息，配合全面擴大內需的政策，為實體經濟和資本市場注入強心針。

市場預期美聯儲今年還有5次加息陳政生認為對長年期債券將構成較明顯影響，投資者可透過配置短存續期債券來減低利率風險。他又認為，加入短存續期債券，減少持有長年期債券， 可減低加息對投資組合的影響。

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