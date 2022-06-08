Anson Lo xMcCafé x OOHA 推全新特飲「菠蘿冰雪乳酪」 同步推限量教主應援生日卡 尖沙咀碼頭化身「教主走廊」至熱打卡點

人氣男團MIRROR成員Anson Lo繼上月聯同麥當勞推「世一貼紙」後，本月再跟McCafé合作，其代言的汽水品牌OOHA®聯乘McCafé，由6月9日起推出期間限定夏日特飲「菠蘿冰雪乳酪」，帶來酸酸甜甜清涼滋味；還會同步推出限量教主應援生日卡及於尖沙咀海港城入口露天廣場設置大型打卡廣告板。

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全新的「菠蘿冰雪乳酪」以酸甜的乳酪飲品，結合OOHA®柚子海鹽味汽水，製成口感綿密的菠蘿冰雪，再搭配清甜椰果，一口喝下去陣陣沁涼感受讓暑氣全消。

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推廣期內，顧客可點擊麥當勞App首頁內的「McCafé優惠券」欄目，即可使用不同的McCafé電子優惠券，其中包括以優惠價16元起品嚐 McCafé指定細杯裝熱咖啡或熱豆奶抹茶等，以及重點推介「40元歎Special For You Combo」，大家同樣以優惠價品嚐全新菠蘿冰雪乳酪和指定Mini 蛋糕外，更可獲得Anson Lo限量教主應援生日卡乙張。生日卡除了印有教主肖像外，更配上由其親手繪畫的圖案及寫上對Fans 至sweet的說話Anson Lo限量教主應援生日卡共兩款，隨機派發，其中一款更為隱藏特別版，數量稀少。

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由6月9日起，教主Anson Lo再次進駐「教主碼頭」，屆時尖沙咀海港城入口露天廣場的戶外廣告板將化身「教主走廊」，印上Anson Lo的不同可愛肖像，等一眾粉絲盡情與教主合照打卡。粉絲亦可留意廣告板上隱藏的甜蜜訊息。透過掃描廣告板上的QR code，粉絲就下載手機桌布。



另外，由即日起至6月26日期間，大家於麥當勞店內掃瞄張貼的AlipayHK宣傳單張，進入麥當勞「品牌Channel」，即可領取5元電子禮券，每人最多可領2張。

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同時在6月30日或之前，成功申請Q Credit Card並獲批核的合資格用戶，可獲得高達800元獎賞，當中包含總值100元的麥當勞專屬禮券；而全新登記成為AlipayHK用戶，更可領取50元麥當勞迎新獎賞，數量有限，先到先得。

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記者：陳詠妍