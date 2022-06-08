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【父親節】荃灣廣場推父親節限定賞 另特設6月好賞消費 帶來雙重優惠體驗

理財智慧 16:26 2022/06/08

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父親節將至，一眾孝仔孝女為自己的父親密切籌備。荃灣廣場推出父親節限定賞，當中有一系列父親節餐飲及購物禮遇，包括餐飲美食、甜點輕食、影音器材、眼鏡飾品、精品及生活百貨等範疇，與此同時，更加推6月好賞消費。

同場加映：【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

荃灣廣場為各位仔女準備了父親節限定賞，凡於6月18日及19日於餐飲食肆消費滿500元即賞Crostini咖啡1杯。

另外，「6月好賞消費」亦已開鑼，市民於潮流服飾或運動服裝商戶消費滿1,000元即送80元商場電子贈券，當中分別為50元時尚生活電子贈券1張，以及30元餐飲贈券1張。而於任何商戶消費滿3,000元送150元商場電子贈券，當中包括100元家居佈置電子贈券1張及50元時尚生活電子贈券1張。

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責任編輯：羅浩濂

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