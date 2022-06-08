【比亞迪 1211】比亞迪將向Tesla提供電池產品 稱與Elon Musk是好朋友 股價重上300元大關

比亞迪（01211）集團執行副總裁、汽車工程研究院院長廉玉波接受內媒採訪時透露，將會為特斯拉（Tesla，美﹕TSLA）提供電池產品，更指比亞迪尊重Tesla，與馬斯克（Elon Musk）有著良好關係，大家是好朋友。受消息刺激，比亞迪股價今早（8日）高開逾2.2%，再度升穿300元關口，最多升4.1%，收報302元，升2.8%，成交額27.9億元。

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廉玉波又提到，Tesla推出的Model X、Model S定位高端，讓年輕人覺得Tesla是時尚、創新及有科技感，並指國內的造車新勢力也是向Tesla學習，Tesla也是比亞迪的學習榜樣。

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野村發表研究報告，維持比亞迪「買入」評級，並列爲行業首選，上調今明兩年每股盈測22%及23%，並將其目標價由347元上調至360元。該行指出，比亞迪近期推出3款新車型，再次證實公司已將供應問題減至最小，以及今年餘下時間銷量有高可見度。

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該行表示，比亞迪本年至今銷量已超出其樂觀的估算，有望受惠於垂直整合經營模式及配置自家生産刀片電池的新車款推出未受干擾，且管理層指芯片短缺情況已逐漸改善。

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記者：郭秀慧