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【智慧家居】3香港進駐百佳開店中店 將推出連串5G寛頻優惠 助客戶打造智慧家居

理財智慧 20:58 2022/06/09

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為祝賀百佳創立50周年，3香港宣佈推出多項寬頻及智慧生活產品的優惠，當中更結合易賞錢特別獎賞，助客戶打造智慧家居。3香港早前更已經開始於百佳超級市場旗下門市，設立「3 | 智慧百家 DigiLive」店中店，以滿足客戶對5G服務及智能家居產品的需求。

【消費情報】Meadows全新23款日本直送零食 推限時3大優惠 10倍yuu積分 x 8折特價 x 印花換和風零食盒【下一頁

【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

和記電訊執行董事及行政總裁古星輝表示，3香港現階段最重要的任務是「入屋」，吸引更多客戶使用其服務，因此與百佳合作設立店中立，以方便客戶升級5G寛頻、上台或購買手機和智能家居產品，並擴大了其公司在數碼生活服務方面的銷售網絡。客戶只要於 7 月 31 日前，到「3 | 智慧百 家 DigiLive」店中店上台選用 5G寬頻服務，月費88元即包任用 5G寬頻連 5G Wi-Fi 6 Router。

此外，3 香港精心推出兩大 SoSIM 獎賞項目。由 6 月 20 日起，客戶凡於全線百佳增值 SoSIM儲值卡，可免費獲享 50GB流動數據及 50易賞錢積分，名額 10,000個，先到先得。 此外，3 香港將送出覆蓋亞太區多個旅遊熱點的 50 日外遊儲值卡 50 張（每張價值 $600），領取辦法請密切留意稍後公佈。

【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

 

3香港表示，公司目前已於港九新界的百佳開設 9 間「3 | 智慧百家 DigiLive」店中店，並將於本年底增至 18 間，以滿足客戶對 5G 服務及智慧家居 產品與日俱增的需要。

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記者：鄭日棱

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