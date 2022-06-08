【職場熱話】同事手持2物業 可退休享受生活偏繼續工作 打工仔不解：明明可以財務自由

不少人工作到一定年紀或到中年便會想退休後的生活，因為多年的打拼可能已經有足夠的經濟能力應付往後的生活，有人則會選擇繼續工作，為的就是不與社會脫節。近日就有網民在「連登」討論區發文指有同事今年60多歲，年輕時便置業，現在已供斷，有些人則手持2層物業，但他們仍選擇工作，因而不明白為何他們明明可以財務自由卻選擇一輩子打工。

樓主指有同事今年60多歲，差不多可以退休。他們在30多歲便置業，未到50歲更完成供款。有些人還手持2層物業，明明可以出租甚至賣掉物業買收息股，再去馬來西亞、泰國、內地買別墅退休，不明為甚麼他們選擇做到65歲，明明可以財務自由卻選擇一輩子打工？

【筍工推介】衞生署招聘健康監察督導員 月薪1.7萬元只需中學畢業 在出入境口岸工作做啲乜？【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +18 +17

同場加映：【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

有網民認為「說實話我也可能會做，不過是兼職不是全職」、「多點現金流動是好事」、「一場事故可以失去全部資產，只有本身能力才是真資產，人停下來便追不上時代」。

【職場熱話】「水泡科」畢業不滿現狀 港男搵工卻諸多挑剔 稱：人工沒14K就不考慮【下一頁】

亦有網民指「如果你拿著錢就這麼退休，對任何人來說你也只是普通人。有錢不是最重要，人追求的是名利」、「有人不上班會覺得自己沒有生產力，自我價值感會很低」、「窮人才會想怎麼財務自由，有錢有能力的人是會不斷工作，去賺取更加金錢」。

同場加映：【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陸盈希