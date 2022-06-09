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【上市公司】歐盟就協商法案達成共識 上市公司女董事比例須占40%以上

理財智慧 00:28 2022/06/09

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歐洲議會與歐盟部長理事會代表在7日晚間完成了一項延宕10年的法案協商，歐盟27國上市公司的董事會非執行董事將至少有4成為女性，如果公司女董事人數較多，男董事占比至少也要有33%。

【理財智慧】新交所成中概股避難所  一文了解如何投資新加坡股票【下一頁

【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

這個立法來自歐盟執委會2012年提出的「女性參與董事會」法案，該法案在歐洲議會受到歡迎，但遭到歐盟部長理事會抵制，延宕了10年，直到如今才得到共識。歐洲議會表示，目前歐盟大型上市公司董事會平均女性占比只達30.6%。

【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

根據歐洲議會委託研究報告，2021年27個歐盟成員國主板上市公司董事會的女性占比，從法國45%、義大利39%到匈牙利11%、愛沙尼亞9%，差距甚大，其中9個國家訂有性別比例強制法規，例如法國、西班牙訂出40%下限，希臘則是25%。

【假日好去處】香港故宮將於7月2日正式開放 標準門票僅售50元 公眾逢星期三可免費入場【下一頁

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記者：鄭日棱

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