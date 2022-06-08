【烏克蘭戰爭】學生廢墟中起舞紀念畢業 校園已成廢墟（有片）

俄羅斯入侵烏克蘭後，曾被指針對多個民用設施發動襲擊。烏克蘭學生近日重返校園，發現當地已成廢墟。有正值高中畢業的烏克蘭學生回到校園，在廢墟中跳華爾茲舞告別母校。另外，烏克蘭宣布，當地9月將恢復面授課程。

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烏克蘭東部哈爾科夫（Kharkiv）市局勢在最近數周有所緩和，俄軍開始撤出當地。當地居民Anna Episheva在社交平台Twitter上發布一張圖片，一個身穿紅色晚禮裙的女生站在廢墟前。Anna表示，相中女孩是其姪女，原定今年高中畢業。她和朋友一早就買好裙子，十分期待畢業禮。但俄羅斯入侵後，她的學校已被摧毀成廢墟一片，拍下照片以作紀念。

學生跳華爾茲影片

Twitter上亦流傳一段當地10名畢業生，在被炸毀的學校空地上跳華爾茲的影片。Anna指，學生是希望通過跳舞向母校道別。影片中的學生身穿簡便服裝翩翩起舞，學生父母亦有到場觀看，一旁更有持槍士兵戒備。

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據報烏克蘭教育部長Andriy Vitrenko周二宣布，烏克蘭從9月1日起將恢復面授課程，屆時所有學生都需到學校、大學或職訓機構上堂。他同時透露，受俄烏戰爭影響，部分課程會有改變，如增加教授正確處理爆炸品方式，及加強愛國主義教育等。

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責任編輯：李俊儀