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【下半年展望】瑞士百達財管：對股市看法中性、關注各國央行的行動　降中美GDP預測

股市 17:45 2022/06/08

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【下半年展望】瑞士百達財管：對股市看法中性、關注各國央行的行動　降中美GDP預測

環球股市上半年走勢疲弱，瑞士百達財富管理亞洲首席投資官譚思德（Alexandre Tavazzi）指出，仍然關注市場波動所帶來的機會，儘管全球股市在上月底表現有所改善，但該行仍持中性立場，並降低對發達市場股票的全年目標，對美股及歐股維持中性，並建議增持日本股

票。譚志德相信，美元仍未見頂，市況將在很大程度上取決於各國央行的行動，特別是美國聯儲局，預期亞洲央行將繼續被迫跟隨美國的加息步伐。

瑞士寶盛私銀鄧啟志：上海解封推動中港市場反彈【下一頁】

瑞士百達財富管理亞洲宏觀經濟研究主管陳東指，內地恆常的檢測政策限制民眾活動和經濟復甦步伐，導致零售市道較美國落後，加上大型企業相繼裁員，反映勞動力市場不景，前景不明朗下，相信內地借貸需求疲弱。

內地封城將拖累貿易夥伴

瑞士百達下調今年中國經濟增長預測，從4.5%至4.0%。陳東指，中國推出振興經濟政策料可刺激內地經濟，但經濟反彈仍相對溫和，而內地封城不只影響本土市場，德國日本等貿易夥伴出口亦會受拖累。

陳東估計，聯儲局將在6月和7月各加息50點，其後將暫停加息，以評估穩步收緊資金狀況的影響。瑞士百達將美國今年GDP增長預測從3.0%下調至2.8%。

相關文章：【大行看法】瑞士百達資產：3原因下調美股至「負面」評級　

相關文章：【大行看法】華泰金控：下半年市況持續波動　籲保持流動性靜待機會　推「樂盈寶」讓閒置資金自動收息

 

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