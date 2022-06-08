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【職場熱話】港男填求職申請表 母親指無需全如實申報 直言「填下去會讓老闆覺得沒出息」

理財智慧 18:35 2022/06/08

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求職時要填寫履歷表是必要的，可以讓公司更了解你是否適合他們，但打工仔們你們又會怎樣填寫過往的工作經驗呢？近日就有網民在「香港討論區」發文指最近在找工作，母親便說履歷不需填寫全部工作經驗，更擔心資料會被作非法用途，樓主因而感到無奈，繼而稱每次應徵都是有規模的大型企業，難道這些大企業都信不過？

樓主經歷：

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【職場熱話】入職未夠1個月 發現公司登廣告聘相同職位 打工仔感迷惘 應自動辭職或等炒？下一頁

同場加映：【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

有網民認為「履歷表我會寫全部做過公司，但面試填職位申請表就不會。跟你面試的人和你說兩句就知道你有沒有經驗，言談間騙不了人」、「易地而處，你做HR請或不請，只是看面試當下而已」。

亦有網民指「寫認為對面試有幫助的經驗，盡可能簡潔一些」、「不寫出來又怎麼知道你有十幾年工作經驗？很可能會以為你畢業後多年無正職」、「填大部分正職，不填兼職或做了半年或更短的工作，解釋空白期會更容易」。

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責任編輯：陸盈希

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