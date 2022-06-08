日本重開國際遊客限制多　官方冀先刺激國內遊

▲ 日本有限度重開國際旅遊，但日本政府及當地業者更重視國內旅遊的復甦情況。（資料圖片）

日本於6月10日起有限度重開國際旅遊，以團體遊方式入境，但日本政府及當地業者更重視國內旅遊，的復甦情況。希望優先刺激國內旅遊，重啟「Go To Travel」補助計劃。

【Airbnb】澳洲當局將起訴Airbnb 涉嫌誤導消費者以美元付款

日本旅行業協會(JATA)理事長志村格表示，即使在疫情大流行以前，日本國內旅遊的GDP貢獻仍然是遠高於國際入境旅遊。 日本觀光廳的數據反映，2019年整體旅遊業為日本經濟貢獻28萬億日圓（約1.6萬億港元），其中近 80%（即 22 萬億日圓）來自國內遊客。觀光廳表示，雖然2021年新冠病毒病例有增加，但日本居民的國內旅遊支出仍帶來9.2 萬億日圓（約5400億港元）收入。

但志村格亦提到，對受疫情重創的酒店、交通和旅遊業而言，增加訪日國際遊客人數仍然至關重要。日本政府數據顯示2021年僅有25萬名外國旅客，跟2019年的3200萬人次成強烈對比。志村格估計過去2年失去的外國旅客，令日本損失近10萬億日圓（約5900億港元），而另一方面，國際留學生和長期外國居民的生產及消費活動，對日本經濟亦有幫助，野村綜合研究所分析每人每年帶來約430萬日圓（約25萬港元）。因此重開此類入境需求亦對經濟有幫助。

日本政府在疫情下對國內旅遊觀光業有提出「Go To Travel」補助計劃，惟在去年底因疫情暫停。目前正在檢討重啟細節，將擴大適用範圍及調整細節，消息指或於6月下旬至7月推出。

【Disney】迪士尼旗艦商店shopDisney 6月14日登陸香港 集合過千款官方商品（多圖）

責任編輯:王浩賢