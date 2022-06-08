【異動股】旗下深圳項目獲萬科27億元入股 綠景單日大升43%

內房綠景中國(00095)宣布，持深圳城市更新項目的四達實業，獲股東之一的萬科企業（02202）間接非全資附屬深圳市深全房地產開發注資約23億元人民幣，即約27億元，以取得四達實業8％股權，綠景中國在該項目的持股，將由100％攤薄至92％，被視為出售事項，預期不會確認盈虧。市場看好交易加強綠景的流動性，全日該股炒上43%，收報1.25元。買家萬科則上升2.2%收報17.24元。

【騰訊700】騰訊本年底前推出 國際版《王者榮耀》 詳情請看【下一頁】

該項目為集團之主要城市更新項目之一，位於深圳市南山區沙河街道，鄰近科技園及華僑城，計容建築面積為358萬平方米。該項目目前分四期開發，於本公告日期， 該項目第一期已順利動工，並已進入實質性發展階段。綠景表示，出售事項之所得款項將全數用於該項目第三期及第四期。 交易亦將減低該公司對其財政支援依賴程度，而透過引入投資者相信將提高投資者對其信心，同時提供更多融資選擇。

【下半年部署】中金料港股下半年下跌空間有限 推介45隻首選及主題港股 詳情請看【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

同場加映 【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機