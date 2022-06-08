【職場熱話】薪金僅20K卻自覺工作了得 欲暗示上司加薪 港男又對直接提要求感煩惱

不知一眾打工仔們若你們不滿自己薪金會直接對上司要求加薪，還是礙於面子不敢出聲呢？近日就有網民在「連登」討論區發文指公司將會加薪，卻不滿自己薪金，自問幫得了上司手，對方應該都想他留下，因而想了兩個方法暗示自己想加薪，又在猶疑應該暗示還是直接說想加薪更好，因而感到煩惱。

樓主經歷：

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有網民認為「居然是你主動邀請上司加薪留住你，不是你上司主動想辦法留你，你還是接受現時薪金吧」、「為什麼要暗示，直接提出吧」、「你薪金低不關他事，他預見到你會離職才關他事」。

亦有網民指「找工作再叫上司與外面薪金看齊最直接」、「直接遞信。只是說是沒用，我遞信後由19K加到28K，之後再轉工，現在已經30K」；有人則稱「你上司都是打工，能說得了事嗎？」、「這一代特別喜歡說錢，除了工資之外，便無得著」。

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責任編輯：陸盈希