  • 25°C
香港時間 : 2022608日 (三) 19:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】薪金僅20K卻自覺工作了得 欲暗示上司加薪 港男又對直接提要求感煩惱

理財智慧 18:35 2022/06/08

分享：

分享：

不知一眾打工仔們若你們不滿自己薪金會直接對上司要求加薪，還是礙於面子不敢出聲呢？近日就有網民在「連登」討論區發文指公司將會加薪，卻不滿自己薪金，自問幫得了上司手，對方應該都想他留下，因而想了兩個方法暗示自己想加薪，又在猶疑應該暗示還是直接說想加薪更好，因而感到煩惱。

樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【職場熱話】打工仔轉HR新工後極珍惜  人事關係好感被受賞識   未料竟突患急性血癌感沮喪下一頁

同場加映：【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭  

有網民認為「居然是你主動邀請上司加薪留住你，不是你上司主動想辦法留你，你還是接受現時薪金吧」、「為什麼要暗示，直接提出吧」、「你薪金低不關他事，他預見到你會離職才關他事」。

亦有網民指「找工作再叫上司與外面薪金看齊最直接」、「直接遞信。只是說是沒用，我遞信後由19K加到28K，之後再轉工，現在已經30K」；有人則稱「你上司都是打工，能說得了事嗎？」、「這一代特別喜歡說錢，除了工資之外，便無得著」。

同場加映：【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀  

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陸盈希

開啟hket App，閱讀全文
職場文化 財務自由 虛擬貨幣 比特幣

上一篇文章

【職場熱話】港男填求職申請表 母親指無需全如實申報 直言「填下去會讓老闆覺得沒出息」

下一篇文章

【虛擬經濟】Terra創辦人突隱藏推特賬戶 Luna 2.0前景堪虞 單日跌兩成兩周累計暴跌77%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【下半年部署】中金料港股下半年下跌空間有限 推介45隻首選及主題港股
【下半年部署】中金料港股下半年下跌空間有限 推介45隻首選及主題港股
【iM人物專訪】揭開中資龍頭科網股阿里巴巴神秘面紗 香港區員工究竟有甚麼福利
【iM人物專訪】揭開中資龍頭科網股阿里巴巴神秘面紗 香港區員工究竟有甚麼福利
【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀
【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀
【生活水平】ECA International發表最新「生活費用研究」結果 香港蟬聯全球生活費最高城市
【生活水平】ECA International發表最新「生活費用研究」結果 香港蟬聯全球生活費最高城市
睇樓半年終覺得樓價已見底　睇好後市即斥606萬入市尚悅
睇樓半年終覺得樓價已見底　睇好後市即斥606萬入市尚悅
【商品加價】日本UNIQLO將加價 Heattech售價貴近一半 用料設計一分錢一分貨？
【商品加價】日本UNIQLO將加價 Heattech售價貴近一半 用料設計一分錢一分貨？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款