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【騰訊700】騰訊本年底前推出 國際版《王者榮耀》

股樓投資 16:45 2022/06/08

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內地網遊巨頭騰訊(00700)雖然在過去數輪國家新聞出版總署的新批遊戲版號名單中落空，但其海外業務平台Level Infinite昨晚宣布，將在今年年底前向全球玩家推出由天美工作室群出品的《王者榮耀》，並於下月開始將逐步公布多輪內部測試。憧憬遊戲收益上升，騰訊全日大升6.4%收報391.4元，在全日最高位及近一個月高位收市。

【港交所388】港交所旗下LME 遭兩企索償逾4億美元  詳情請看【下一頁

去年12月，騰訊宣布推出海外發行品牌Level Infinite，該品牌將發行騰訊內部工作室和第三方開發商的作品。Level Infinite的總部將設在阿姆斯特丹和新加坡，員工遍布全球。不過，騰訊早於2016年已在海外推出了《Arena of Valor（傳說對決）》，該遊戲的玩法、界面、圖標等，皆和《王者榮耀》近似，甚至人們普遍認為該遊戲就是《王者榮耀》的海外版。

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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