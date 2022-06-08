【ET講股通】孫運喜：率先突破（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股今早承接美股高開257點，在科技股帶動下升幅擴大，曾一度升近500點，最高見22018點。恒指尾市升464點，暫報21996點，未企穩22000點關口，成交增至逾1500億元；恒生科技指數尾市暫升逾4%，報4808點。阿里巴巴 （09988） 升近11%；騰訊 （00700） 升逾5%；美團 （03690） 升逾3%；嗶哩嗶哩 （09626） 更升逾18%。《iMoney》主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：10 - 港股今日市況速覽

01：15 - 科技股撐市 電商股阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 發威

02：01 - 傳統經濟股回軟 滙控 （00005） 、工商銀行 （01398） 逆市下跌

02：50 - 世銀再次下調全球經濟增長 警告出現七十年代滯脹

03：48 - 阿特蘭大聯儲局經濟增長模型 第二季僅0.9%

04：25 - 美國經濟或陷於衰退邊緣 資金流向中國、東南亞新興市場

06：21 - 今年第二次發放新遊戲版號 市場憧憬監管政策放寬

08：55 - 穩增長電商股率先受惠 互聯網廣告業務股亦利好

10：28 - 潛力股推介：微博 （09898）

19：01 - 信義玻璃 （00868） 點睇？

23：45 - 中國神華 （01088） 、兗礦能源 （01171） 、中煤能源 （01898） 齊破頂追得過？

29：22 - 港股收市市況速報

31：38 - 藥明生物 （02269） 60元買可食糊？



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《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，今日恒指高開後反覆向好，重上22000關，大市成交不錯，有上升動力。科技股撑起大市，電商股阿里巴巴 （09988） 和京東 （09618） 發威。藥物股亦表現不錯，但傳統經濟股回軟，尤其金融股，滙豐 （00005） 及內銀逆市下跌。

大行看好新興市場+內地重批遊戲版號 利港股

港股走勢不錯，但外圍氣氛一般，全球宏觀經濟遭看淡。世界銀行再下調全球今年經濟增長預測至2.9%，主因通脹和俄烏戰爭，並警告滯脹風險。美國方面，再有零售商調低盈利預測，加上亞特蘭大儲行經濟模型顯示美國次季經濟恐只得0.9%增長，傳媒形容經濟陷於衰退邊緣。

不過，港股未受外圍氣氛影響，原因有二。一、市場對新興市場的看法有所轉變。高盛發表報告指，隨着美元最近3周下跌約3%，可能觸頂回落，資金或流向中國、東南亞新興市場，增長前景有改善，而發達國則有所轉壞。二、內地再次發放新遊戲版號，今年來第二次。市場視為監管政策放寬，憧憬遊戲版號審批進入常態化，故利好互聯網平台經濟股。滙豐研究認為，此類股份可受惠內地穩增長政策，當中電商股更可率先受惠，互聯網廣告行業亦可看好。

潛力股推介微博 有機會追落後

至於今日潛力股，推介微博 （09898） ，互聯網平台股普遍表現不俗，但微博升幅則相對落後。微博亦呈不標準的頭肩底形態，並已突破，惟成交未配合。微博PE不高，有機會追落後，若要部署，須確認真正突破頭肩底形態，即要連續兩天升穿頸綫水平、留意成交能否配合，以及突破頭肩底高點192元水平。股價短綫有機會回整至右肩水平，其後再衝上，故有意投資者可待調整後買入，止蝕位定在155元或171.5元水平，上望則看227.9元前浪頂阻力。

恒指今日升482點，收報22014點，主板成交增加至1,840億元，顯示上升動力不俗。技術上，恒指受制100天綫，但恒生科指率先出現突破，明顯升穿100天綫，下關看4880點，升穿可能性較大，進一步挑戰5200點阻力。在科指帶動下，恒指估計有機會挑戰25000大關。

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