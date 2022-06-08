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【下半年部署】滙豐維持恒指今年25410點目標 料美加息至明年首季 建銀推薦下半年10大焦點股

股樓投資 20:25 2022/06/08

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多間大行近日發表下半年投資展望。其中滙豐對今年底的恒生指數預測為25410點，該行環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華預期，香港經濟在疫情中反彈，經濟有所改善，而社交距離措施放寬有助企業生意，料下半年中國經濟亦會反彈，上述原因均為看好香港本地股票的原因，他亦指出看好能源、消費及金融類板塊等表現，將於下半年帶動港股升勢。

【異動股】旗下深圳項目獲萬科27億元入股 綠景單日大升43%  詳情請看【下一頁

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，現時美國通脹仍需要時間來得到更明確的訊號是否見頂，市場擔心美聯儲會提早加息，市場估計6月及7月聯儲局將分別加息50個點子，市況會更波動，預測美國聯邦基金利率到明年3月將升到2.75至3厘，並指美國有機會在明年3月暫停加息。

另一間大行建銀國際，亦看好港股上半年見底機會較高，下半年有望震盪向上。恒指料於20000點至25000點之間上落,大市動力來自美國會否取消對華關稅，稅等。該行亦推介10隻下半年焦點港股，全予優於大市評級。

建銀下半年10大焦點股名單：

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【下半年展望】 光大證券﹕ 下半年恒指或上試25000點水平 重點推薦8隻股份（附目標價） 詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

美團－W（03690） 港股

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