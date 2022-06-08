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【美國通脹】耶倫：美國通脹水平「不可接受」　料將持續處於高位

環球政經 17:43 2022/06/08

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美國通脹高企，財政部長耶倫（Janet Yellen）周二（7日）表示，預計通脹率仍會居高不下。

耶倫在參議院財務委員會聽證會上表示，美國正在處於不可接受的通脹水平，她預計通脹仍會在高位持續，但仍希望價格升幅可以快點放緩。

同場加映：【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

耶倫又稱，幾乎所有發達國家都在面對通脹問題。她重申，俄烏戰爭、疫情期間對商品需求過度以及持續的供應鏈中斷導致的能源和食品價格上漲等因素，助長了通脹。

美國4月消費者物價指數（CPI）達8.3%，接近40多年來高位。市場聚焦當地周五（8日）公布的最新CPI數據。

【延伸閱讀】瑞銀看好3類股 加息周期中跑出 列出7大最喜愛港股　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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耶倫 經濟 CPI 通脹 美國

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