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【YouTube】Elon Musk抨擊YouTube　對詐騙廣告視而不見

科技 15:19 2022/06/08

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Elon Musk昨（7日）於Twitter發文抨擊YouTube，稱YouTube存在大量詐騙廣告。（法新社）

有科技狂人之稱的Elon Musk（馬斯克）自收購社交平台Twitter後，繼續在Twitter發布各種批評言論。Elon Musk昨（7日）更於Twitter發文抨擊YouTube，稱YouTube存在大量詐騙廣告。

Elon Musk發布一系列關於YouTube的推文，其中一個指控YouTube審查粗言穢語等內容，但對詐騙廣告則視而不見。

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事實上，YouTube並不禁止平台出現髒話，不過其内容指南鼓勵創作者避免使用平台認爲不適合用於廣告目的的言辭。YouTube亦表示，會減少允許創作者從含有褻瀆或粗俗用語的影片中獲利，但此政策不適用於音樂影片。

過去幾年，YouTube面對一系列關於加密貨幣的騙局。在2020年，YouTube面臨至少18宗涉及加密貨幣詐騙的訴訟，其中蘋果（Apple）聯合創辦人Steve Wozniak亦有起訴YouTube，指控該平台未有阻止含有其肖像的詐騙廣告。一年後，法庭裁定YouTube及其母企Google毋需為用戶的帖文負責，Steve Wozniak敗訴。

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另外，YouTube亦曾出現針對Elon Musk粉絲的詐騙。去年，YouTube出現一系列關於SpaceX虛擬貨幣的廣告，並聲稱是由Elon Musk創造的。風險管理公司Tenable的研究發現，YouTube的詐騙賬戶能夠利用虛假SpaceX貨幣的廣告竊取約900萬美元（約7,061萬港元）。

責任編輯：吳嘉雯

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