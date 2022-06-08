【消費情報】蘇寧父親節優惠即日開始 門店低至55折網店41折 Philips乾濕兩用電鬚刨特價518元

香港蘇寧宣布即日起至6月19日，一連12日舉行《父親節「至冧」禮物推介》優惠，門店優惠低至55折，網店優惠更低至41折，方便一眾子女不用為父親節禮物而苦惱，輕鬆選購禮物向爸爸送上「至冧」驚喜。

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於蘇寧門店有售的精選電子產品及大小家電均以優惠價發售，優惠低至55折；網店hksuning.com亦推出每日「驚爆價優惠」，產品低至41折，各款優惠產品於每日上午10時開搶，所有優惠產品均為限量發售。另外，父親節推廣期間更有「滿減優惠」，購買指定類別產品滿指定金額，最高可享減500元優惠。

蘇寧門店精選產品：

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蘇寧網店《每日驚爆價》優惠：

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此外，於蘇寧門店以八達通、AlipayHK或WeChat Pay HK支付，或於網店憑優惠碼「CVS50」領取優惠券，單一消費滿2,000元即享50元優惠。於蘇寧門店以消費券購物滿指定金額即送限量精美禮品1份。蘇寧門店更接受合併消費，交易可以消費券多次支付，或使用消費券後以其他支付方式支付餘額，使用信用卡支付更可享現金回贈。由即日起至本月30日憑中銀信用卡於香港蘇寧分店或網店www.hksuning.com簽賬，即可享高達800元現金回贈。另外，登記成為蘇寧SoClub會員，即可獲850元hksuning.com網店優惠券。

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責任編輯：嚴浩文