食物價格成逾7成英國人夢魘 5分1試過食唔飽

英國通貨膨脹水平持續創新高，民眾苦陷生活成本危機。英國食品標準局公布調查結果，指有超過4分3消費者憂慮無力負擔食物價格。數據亦指，有超過5分1民眾表示，他們曾經因買不起食物而食唔飽。

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英國食品標準局（FSA）3月進行有關食物成本調查，並於最近公布調查結果。有76%消費者認為，食物價格是未來3年的重要憂慮，其中有22%民眾表示，他們曾經因買不起食物而放棄進食其中一餐或減少一餐份量，反映食物價格對民眾生活造成沉重影響。

此外，接受食物銀行救濟的人數亦顯著增加，由去年3月每10名成年人有1人申請食物銀行、按年升至接近每6名成年人有1位需要食物銀行救濟。

有接近7成消費者憂慮，健康食品價格未來會持續上升、近3分2人擔心英國未來會發生糧食不足及食物分配不均的情況。

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FSA指出，已與多間企業合作穩定食物銀行供應，亦制定措施將合符英國標準的食物公平分配予受助者。

根據官方數據，英國上月通脹率達9%，創超過40年新高，特別是食物、能源及交通成本不斷飆升。零售商協會（British Retail Consortium）與NielsenIQ上月進行調查，發現食物通脹水平由4月的3.5%升至4.3%，創10年以來新高。

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責任編輯：郭麗明