【中港未通關】建行（亞洲）推措施　助客戶遙距重啟及更新內地賬戶資料

▲ 建行（亞洲）推措施，助客戶遙距重啟及更新內地賬戶資料。

建行（亞洲）公佈，因應部分香港客戶在疫情下未能親身前往內地分行處理賬戶事宜，該行推出便利措施，協助香港客戶遙距更新內地賬戶資料及重啟內地賬戶。

在更新回鄉證或護照有效期方面，香港客戶只需致電內地建行服務熱線或內地開戶分行，按要求提交更新的回鄉證或護照資料並提出申請，即可延長回鄉證或護照的有效期，恢復戶口正常狀態，無需親身前往內地分行辦理有關手續。

向內地分行更新手機號碼方面，香港客戶在申請理財通（北向）服務時，可透過建行（亞洲）分行遞交修改申請，更新其在內地分行開戶時所登記的手機號碼，解決因手機號碼變更而無法使用內地賬戶的問題。

至於修改個人資料及找回密碼，本港客戶可通過內地建行網上銀行或手機銀行自助在線，找回用戶名、重設密碼、修改國籍、職業、地址等個人資料。如客戶因多次輸入提款卡密碼錯誤而導致內地賬戶被鎖，也可通過內地建行網上銀行或手機銀行更改密碼，以重新激活賬戶。

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