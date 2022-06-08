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英真人騷首讓公眾配對參賽者 反陷種族隔離爭議

環球社會熱點 15:10 2022/06/08

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著名真人騷節目「Love Island」（求愛島）在英國備受歡迎，是次更有英格蘭足球名宿奧雲愛女參加。是次為節目首次交由觀眾配對情侶，結果「壁壘分明」，白人和非裔參加者分別配對。節目播出後在社交平台引來極大迴響，不少網民皆表示情況尷尬，質問製片人為何會交由觀眾配對，而非以往一般由參加者自行決定。

威廉一家拒出席莉莉貝特生日派對 驚與哈里單獨見面 【下一頁】

新一季「Love Island」節目已在周一（6日）晚上播出，節目開始就按照公眾投票配對10名參加者。結果兩名非裔女生Indiyah Polack和Amber Beckford，分別和兩名非裔男性Ikenna Ekwonna及Dami Hope配對。

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而和3名白人男性配對的亦是3名白人女性，組合分別為Luca Bish和Paige Thorne、Andrew Le Page和Tasha Ghouri，以及奧雲（Michael Owen） 愛女Gemma和Liam Llewellyn。

Johnny Depp開TikTok即收440萬追蹤 首發片感謝支持 【下一頁】

節目播出後引來極大迴響，有粉絲在社交平台Twitter上表示，當主辦方宣布由觀眾決定配對組合時，就已預測到非裔人士會被配對在一起的結果，質問製片人為何會認為交由公眾決定會是一個好主意。

不少網民皆指配對結果屬意料之中，亦有人指，結果反映公眾只會將非裔參加者匹配，情況十分尷尬。

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責任編輯：李俊儀

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