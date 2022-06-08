英女情迷主診醫生被發禁制令 曾瘋狂跟蹤同騷擾

一見鍾情是不少演視或文字作品的浪漫元素，但真實上演恐怕並非如此美好。英國一名女子因在一年內不斷騷擾及跟蹤為其做手術的主診醫生，近日被法庭發出臨時禁止令，禁止女子再次接近已婚的主診醫生。

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50歲女子艾迪生（Lisa Addison）據悉因患癌，在倫敦皇家馬斯登醫院（Royal Marsden Hospital），遇見已婚的主診醫生史密斯（Myles Smith）。史密斯曾為艾迪生做一次手術，其後便轉介予同為腫瘤醫生的妻子Kara Heelan接手。

但艾迪生被指已愛上史密斯，更於2020年4月至2021年3月底約一年間，曾多次利用禮物及電郵騷擾史密斯，並曾多次跟蹤對方。同時，艾迪生亦遭控訴曾騷擾其他醫院工作人員。

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針對艾迪生行為刑事訴訟已撤銷，倫敦警方早前亦為史密斯申請臨時禁制令，阻止艾迪生再次接近史密斯。警方強調禁制令十分重要，稱史密斯因事件感到生活難以繼續，以及仍然被艾迪生騷擾，指控艾迪生已對史密斯及其家人產生嚴重及有害影響。

倫敦地區法院周二（7日）批出臨時禁制令，直至9月13日的聽證會。禁制令禁止艾迪生接觸史密斯與其妻子及任何醫院工作人員，如非緊急醫療事故亦不可出現在醫院範圍。

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責任編輯：吳漢培