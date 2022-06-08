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【英國王室】威廉一家拒出席莉莉貝特生日派對 驚與哈里單獨見面

環球社會熱點 14:05 2022/06/08

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英國哈里王子一家上周返回英國參加白金禧慶典，順使為愛女莉莉貝特慶祝1歲生日。外媒引述消息人士指，哈里曾邀請哥哥威廉王子一家參加愛女生日派對，但被威廉婉拒，因擔心單獨與哈里見面，會被傳媒製造話題。

女王首見莉莉貝特 傳禁哈里梅根拍攝 【下一頁】

《Page Six》引述消息人士指，哈里（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）趁返英出席英女王白金禧慶典期間，曾邀請部分親朋戚友，包括威廉王子（Prince William）一家五口，參加在浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage）舉辦的愛女莉莉貝特（Lilibet）1歲生日派對。

消息人士稱，威廉王子最終婉拒出席聚會，他憂慮單獨與哈里相處不論發生任何事，很可能會被傳媒大肆製造話題。消息人士認為他們兄弟之間的關係仍然惡劣，威廉寧願與凱特（Kate Middleton）、喬治小王子 （Prince George）及夏洛特小公主（Princess Charlotte） 在加的夫（Cardiff）社區參加王室活動，亦不願與哈里一家見面。

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莉莉貝特正面照首曝光 一頭紅髮似足老豆 【下一頁】

據悉，參加莉莉貝特生日派對成員包括威廉王子表妹Zara Tindall一家、安妮公主兒子飛利浦斯（Peter Phillips） 的子女，而長子阿奇（Archie）的教父Charlie Van Straubenzee及夏洛特公主教父Tom　Van Straubenzee亦受邀參加。

哈根梅根趁返英期間，亦安排英女王首次與莉莉貝特見面，但有傳英女王禁止哈里梅根攜同攝影師，現身兩人會面的場地。哈里一家白金禧活動落幕前夕已返回英國，並於周一（6日）首度公開愛女樣貌。

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責任編輯：郭麗明

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