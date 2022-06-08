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低撈落後股、價值股　陳偉聰推介4類股份

股市 13:18 2022/06/08

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港股造好，如不想高追強勢股，有甚麼落後股、價值股可低撈？uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）推介落後股可選受惠解封、加價概念的啤酒股，亦可追入股價開始發力的旅遊股，憧憬暑假及十一黃金周帶動表現；價值股方面，趁加息周期可吼本地銀行股、國際銀行股。
足本分析→【按此

**港股見突破　恒指上望目標多少？重溫《開市追揸沽》**

欄名 : 3分鐘睇股

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