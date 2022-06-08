低撈落後股、價值股 陳偉聰推介4類股份 股市 13:18 2022/06/08 分享： 分享： 港股造好，如不想高追強勢股，有甚麼落後股、價值股可低撈？uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）推介落後股可選受惠解封、加價概念的啤酒股，亦可追入股價開始發力的旅遊股，憧憬暑假及十一黃金周帶動表現；價值股方面，趁加息周期可吼本地銀行股、國際銀行股。 足本分析→【按此】 **港股見突破 恒指上望目標多少？重溫《開市追揸沽》** 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 比亞迪1211破頂衝穿300元 汽車股現價追唔追？ 今日 比亞迪1211破頂衝穿300元 汽車股現價追唔追？ 大市上試兩萬二 港交所388目標價多少 今日 大市上試兩萬二 港交所388目標價多少 阿里巴巴9988股價飆升追唔追？上望目標話你知 今日 阿里巴巴9988股價飆升追唔追？上望目標話你知 內地再批遊戲版號 騰訊700 VS 網易9999炒邊隻？ 今日 內地再批遊戲版號 騰訊700 VS 網易9999炒邊隻？ 日圓再創20年新低 現時是入手機會？ 2022/06/07 日圓再創20年新低 現時是入手機會？ 你可能感興趣 比亞迪1211破頂衝穿300元 汽車股現價追唔追？ 今日 13:09 比亞迪1211破頂衝穿300元 汽車股現價追唔追？ 大市上試兩萬二 港交所388目標價多少 今日 13:06 大市上試兩萬二 港交所388目標價多少 阿里巴巴9988股價飆升追唔追？上望目標話你知 今日 13:03 阿里巴巴9988股價飆升追唔追？上望目標話你知 最新專欄文章 更多 比亞迪1211破頂衝穿300元 汽車股現價追唔追？ 今日 比亞迪1211破頂衝穿300元 汽車股現價追唔追？ 大市上試兩萬二 港交所388目標價多少 今日 大市上試兩萬二 港交所388目標價多少 阿里巴巴9988股價飆升追唔追？上望目標話你知 今日 阿里巴巴9988股價飆升追唔追？上望目標話你知 內地再批遊戲版號 騰訊700 VS 網易9999炒邊隻？ 今日 內地再批遊戲版號 騰訊700 VS 網易9999炒邊隻？ 港股下半年點睇？恒指短期、年底目標速覽 今日 港股下半年點睇？恒指短期、年底目標速覽 東亞銀行（00023） 渣打集團（02888） 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 百威亞太（01876） 青島啤酒（00168） 華潤啤酒（00291） 同程旅行（00780） 恒生銀行（00011） 值博率