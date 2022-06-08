  • 25°C
香港時間 : 2022608日 (三) 13:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Johnny Depp開TikTok即收440萬追蹤 首發片感謝支持

環球社會熱點 13:34 2022/06/08

分享：

分享：

荷里活男星尊尼狄普（Johnny Depp）勝出和前妻Amber Heard誹謗案，其支持度亦隨之上升。尊尼狄普近日在海外版抖音TikTok開設帳戶首日便已獲得逾440萬人追蹤。尊尼狄普其後在帳戶發布首條影片，感謝粉絲的支持。

奧斯卡影帝白宮演說數度哽咽 拍枱促國會遏槍械暴力（有片） 【下一頁】

尊尼狄普不足一周前贏得和Amber Heard的誹謗案官司，他周二（7日）開設TikTok帳戶，並在不足24小時內獲440萬人追蹤，當中逾300萬粉絲更是在尊尼狄普未有發布任何內容下，選擇追蹤其帳戶。

Johnny Depp發布影片

尊尼狄普其後在帳戶發布首條影片，感謝粉絲一直以來的支持。他在影片中展示過去數周粉絲在法庭外聲援片段，以及自己為演出準備的花絮。他形容，支持者十分珍貴、忠誠且堅定不移。他亦在影片中表示，大家一同見證一切，一起做正確的事情，未來將一同前進。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

尊尼狄普並未出席聽取陪審團裁決，而是飛到英國和搖滾吉他手Jeff Beck 作巡迴演出。結果陪審團裁定，Amber Heard於2018年在《華盛頓郵報》發表，關於她作為家暴受害者經歷的文章屬誹謗，需賠償尊尼狄普1,035萬美元（約8,073萬港元）。

《壯志凌雲：獨行俠》被控侵權 原作者家屬索償分潤 【下一頁】

雖然陪審團裁決Amber Heard反訴，尊尼狄普律師團隊控告她利用MeToo運動，屬於誹謗合理，尊尼狄普需賠償200萬美元（約1,560萬港元），但仍無阻他心情。尊尼狄普周日（5日）晚上更宴請300人食價值5萬英鎊（約49萬港元）咖喱大餐，餐後亦他被指支付大筆小費。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

奧斯卡影帝白宮演說數度哽咽 拍枱促國會遏槍械暴力（有片）
今日
奧斯卡影帝白宮演說數度哽咽 拍枱促國會遏槍械暴力（有片）
Shakira與巴塞球星分手後首發文 未提出軌傳聞
今日
Shakira與巴塞球星分手後首發文 未提出軌傳聞
哥倫比亞單車賽樂極生悲 車手衝線後撞暈妻子（有片）
今日
哥倫比亞單車賽樂極生悲 車手衝線後撞暈妻子（有片）
《壯志凌雲：獨行俠》被控侵權 原作者家屬索償分潤
2022/06/07
《壯志凌雲：獨行俠》被控侵權 原作者家屬索償分潤
Salt Bae扒房登倫敦百大最差餐廳 網民狠批唔值呢個價
2022/06/07
Salt Bae扒房登倫敦百大最差餐廳 網民狠批唔值呢個價

你可能感興趣

奧斯卡影帝白宮演說數度哽咽 拍枱促國會遏槍械暴力（有片）
今日 12:08
奧斯卡影帝白宮演說數度哽咽 拍枱促國會遏槍械暴力（有片）
Shakira與巴塞球星分手後首發文 未提出軌傳聞
今日 11:58
Shakira與巴塞球星分手後首發文 未提出軌傳聞
哥倫比亞單車賽樂極生悲 車手衝線後撞暈妻子（有片）
今日 08:05
哥倫比亞單車賽樂極生悲 車手衝線後撞暈妻子（有片）
網絡熱話 演員 荷里活 誹謗 抖音

下一篇文章

【猴痘症】加拿大發旅遊指引指引 英列需通報疾病
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

印度男士香水廣告過火急下架 被轟宣揚強姦文化
印度男士香水廣告過火急下架 被轟宣揚強姦文化
【英國王室】女王首見莉莉貝特 傳禁哈里梅根拍攝
【英國王室】女王首見莉莉貝特 傳禁哈里梅根拍攝
英國正式試行4天工作制 人工照收足
英國正式試行4天工作制 人工照收足
【烏克蘭戰爭】俄稱近乎完全控制盧甘斯克 俄外長訪土耳其商議糧食問題（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄稱近乎完全控制盧甘斯克 俄外長訪土耳其商議糧食問題（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月08日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月08日 時間13:00）
《壯志凌雲：獨行俠》被控侵權 原作者家屬索償分潤
《壯志凌雲：獨行俠》被控侵權 原作者家屬索償分潤
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款