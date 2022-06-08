Johnny Depp開TikTok即收440萬追蹤 首發片感謝支持

荷里活男星尊尼狄普（Johnny Depp）勝出和前妻Amber Heard誹謗案，其支持度亦隨之上升。尊尼狄普近日在海外版抖音TikTok開設帳戶首日便已獲得逾440萬人追蹤。尊尼狄普其後在帳戶發布首條影片，感謝粉絲的支持。

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尊尼狄普不足一周前贏得和Amber Heard的誹謗案官司，他周二（7日）開設TikTok帳戶，並在不足24小時內獲440萬人追蹤，當中逾300萬粉絲更是在尊尼狄普未有發布任何內容下，選擇追蹤其帳戶。

Johnny Depp發布影片

尊尼狄普其後在帳戶發布首條影片，感謝粉絲一直以來的支持。他在影片中展示過去數周粉絲在法庭外聲援片段，以及自己為演出準備的花絮。他形容，支持者十分珍貴、忠誠且堅定不移。他亦在影片中表示，大家一同見證一切，一起做正確的事情，未來將一同前進。

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尊尼狄普並未出席聽取陪審團裁決，而是飛到英國和搖滾吉他手Jeff Beck 作巡迴演出。結果陪審團裁定，Amber Heard於2018年在《華盛頓郵報》發表，關於她作為家暴受害者經歷的文章屬誹謗，需賠償尊尼狄普1,035萬美元（約8,073萬港元）。

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雖然陪審團裁決Amber Heard反訴，尊尼狄普律師團隊控告她利用MeToo運動，屬於誹謗合理，尊尼狄普需賠償200萬美元（約1,560萬港元），但仍無阻他心情。尊尼狄普周日（5日）晚上更宴請300人食價值5萬英鎊（約49萬港元）咖喱大餐，餐後亦他被指支付大筆小費。

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責任編輯：李俊儀