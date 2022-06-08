比亞迪1211破頂衝穿300元 汽車股現價追唔追？ 股市 13:09 2022/06/08 分享： 分享： 比亞迪 （01211） 半日升逾2%，收報300.2元，一度破頂高見305.8元，汽車股現價追唔追？uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）分析指，比亞迪股價提前反映利好因素，汽車股現價追入有風險，同時憂電動車市場競爭大，會出現價格戰，汽車補貼將購買力提早釋放，下年料銷售下滑，汽車股宜低位買入。足本分析→【按此】 **港股見突破 恒指上望目標多少？重溫《開市追揸沽》** 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 大市上試兩萬二 港交所388目標價多少 今日 大市上試兩萬二 港交所388目標價多少 阿里巴巴9988股價飆升追唔追？上望目標話你知 今日 阿里巴巴9988股價飆升追唔追？上望目標話你知 內地再批遊戲版號 騰訊700 VS 網易9999炒邊隻？ 今日 內地再批遊戲版號 騰訊700 VS 網易9999炒邊隻？ 日圓再創20年新低 現時是入手機會？ 2022/06/07 日圓再創20年新低 現時是入手機會？ 港股下半年點睇？恒指短期、年底目標速覽 今日 港股下半年點睇？恒指短期、年底目標速覽 你可能感興趣 大市上試兩萬二 港交所388目標價多少 今日 13:06 大市上試兩萬二 港交所388目標價多少 阿里巴巴9988股價飆升追唔追？上望目標話你知 今日 13:03 阿里巴巴9988股價飆升追唔追？上望目標話你知 內地再批遊戲版號 騰訊700 VS 網易9999炒邊隻？ 今日 12:52 內地再批遊戲版號 騰訊700 VS 網易9999炒邊隻？ 最新專欄文章 更多 低撈落後股、價值股 陳偉聰推介4類股份 今日 低撈落後股、價值股 陳偉聰推介4類股份 大市上試兩萬二 港交所388目標價多少 今日 大市上試兩萬二 港交所388目標價多少 阿里巴巴9988股價飆升追唔追？上望目標話你知 今日 阿里巴巴9988股價飆升追唔追？上望目標話你知 內地再批遊戲版號 騰訊700 VS 網易9999炒邊隻？ 今日 內地再批遊戲版號 騰訊700 VS 網易9999炒邊隻？ 港股下半年點睇？恒指短期、年底目標速覽 今日 港股下半年點睇？恒指短期、年底目標速覽 贛鋒鋰業（01772） 長城汽車（02333） 吉利汽車（00175） 蔚來－SW（09866） 理想汽車—W（02015） 小鵬汽車－W（09868） 比亞迪股份（01211） 值博率 沽空 貨幣政策