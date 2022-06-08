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大市上試兩萬二　港交所388目標價多少

股市 13:06 2022/06/08

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港交所 （00388） 股價造好，一度升逾2%，破頂高見361.6元。恒指上試兩萬二水平，uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）分析策略，外圍通脹、收水且估值高，反之內地政策寬鬆，港股開始有吸引力，料有資金沽歐美股買港股，加上有新股積壓等上市，有利港交所業績，現價買入有值博率，上望380元。足本分析→【按此

**港股見突破　恒指上望目標多少？重溫《開市追揸沽》**

欄名 : 3分鐘睇股

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