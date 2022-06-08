大市上試兩萬二 港交所388目標價多少 股市 13:06 2022/06/08 分享： 分享： 港交所 （00388） 股價造好，一度升逾2%，破頂高見361.6元。恒指上試兩萬二水平，uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）分析策略，外圍通脹、收水且估值高，反之內地政策寬鬆，港股開始有吸引力，料有資金沽歐美股買港股，加上有新股積壓等上市，有利港交所業績，現價買入有值博率，上望380元。足本分析→【按此】 **港股見突破 恒指上望目標多少？重溫《開市追揸沽》** 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 阿里巴巴9988股價飆升追唔追？上望目標話你知 今日 阿里巴巴9988股價飆升追唔追？上望目標話你知 內地再批遊戲版號 騰訊700 VS 網易9999炒邊隻？ 今日 內地再批遊戲版號 騰訊700 VS 網易9999炒邊隻？ 日圓再創20年新低 現時是入手機會？ 2022/06/07 日圓再創20年新低 現時是入手機會？ 網易9999兩大原因值得追？入市策略速睇 2022/06/07 網易9999兩大原因值得追？入市策略速睇 港股下半年點睇？恒指短期、年底目標速覽 今日 港股下半年點睇？恒指短期、年底目標速覽 你可能感興趣 阿里巴巴9988股價飆升追唔追？上望目標話你知 今日 13:03 阿里巴巴9988股價飆升追唔追？上望目標話你知 內地再批遊戲版號 騰訊700 VS 網易9999炒邊隻？ 今日 12:52 內地再批遊戲版號 騰訊700 VS 網易9999炒邊隻？ 日圓再創20年新低 現時是入手機會？ 15:37 2022/06/07 日圓再創20年新低 現時是入手機會？ 最新專欄文章 更多 低撈落後股、價值股 陳偉聰推介4類股份 今日 低撈落後股、價值股 陳偉聰推介4類股份 比亞迪1211破頂衝穿300元 汽車股現價追唔追？ 今日 比亞迪1211破頂衝穿300元 汽車股現價追唔追？ 阿里巴巴9988股價飆升追唔追？上望目標話你知 今日 阿里巴巴9988股價飆升追唔追？上望目標話你知 內地再批遊戲版號 騰訊700 VS 網易9999炒邊隻？ 今日 內地再批遊戲版號 騰訊700 VS 網易9999炒邊隻？ 港股下半年點睇？恒指短期、年底目標速覽 今日 港股下半年點睇？恒指短期、年底目標速覽 值博率 沽空 香港交易所（00388） 貨幣政策 美國聯儲局 美國 通脹 CPI 紐約期油 布蘭特期油