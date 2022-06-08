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【元宇宙】Snapchat夥遊戲工作室HiDef　開發Bitmoji音樂社交遊戲

科技 16:15 2022/06/08

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遊戲工作室HiDef昨（7日）宣布，正與Snapchat母企Snap合作開發Bitmoji舞蹈和音樂社交遊戲。（HiDef官網圖片）

社交通訊軟件Snapchat除了閲後即焚功能大受歡迎外，亦有推出「Bitmoji」讓用戶客制化卡通頭像。5年前，Bitmoji加入了Snap大家庭，如今已創建了超過10億個頭像。遊戲工作室HiDef昨（7日）宣布，正與Snapchat母企Snap合作開發Bitmoji舞蹈和音樂社交遊戲。

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據《Techcrunch》報道，該遊戲將利用Snap的增強現實（AR）技術及Bitmoji。這款Bitmoji舞蹈遊戲將是一個獨立的遊戲，預計將於2023年推出。Snap還將支援HiDef即將推出的旗艦舞會遊戲，該遊戲旨在為全球數十億人舉辦舞會。

Snap Games部門負責人Pany Haritatos表示，HiDef處於遊戲和娛樂領域的領導地位，希望透過雙方的創意，合作開發全新音樂和舞蹈遊戲。吸引更多用戶。HiDef行政總裁Chip Lange亦表示，感到榮幸可將Snapchat用戶帶到虛擬舞池，將為他們提供一個可以透過音樂及舞蹈表達自我的新平台。

【自動駕駛】Uber Freight、Waymo化敵為友　合作開發長途自駕貨車

責任編輯：吳嘉雯

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