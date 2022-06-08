  • 27°C
香港時間 : 2022608日 (三) 15:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄烏戰爭】加強制裁 美國禁投資者買俄羅斯股債

環球政經 13:54 2022/06/08

分享：

分享：

俄羅斯入侵烏克蘭後，美國對俄實施多項制裁。美國財政部公佈一項新的制裁行動，禁止投資者在二級市場購買任何俄羅斯債券或股票，

財政部近日發布最新指引，禁止投資者在二級市場購買俄羅斯股票或債券。禁令適用於所有俄羅斯債券和股票。惟指引仍允許美國投資者出售或繼續持有其債券和股票。

雖然華府近幾個月對俄實施全面制裁，但美國人仍然被允許在二級市場上交易價值數千億美元的資產。是次制裁是在其現有禁止購買新發行債券的基礎上，對俄國的最新制裁。

【延伸閱讀】瑞銀看好3類股 加息周期中跑出 列出7大最喜愛港股　【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

同場加映：【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

開啟hket App，閱讀全文
制裁 戰爭 債券 股票 美國財政部 俄羅斯 美國

下一篇文章

【券商點睇】強強融合醫療資源獲唱好 阿里健康半日升近9%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【iM人物專訪】揭開中資龍頭科網股阿里巴巴神秘面紗 香港區員工究竟有甚麼福利
【iM人物專訪】揭開中資龍頭科網股阿里巴巴神秘面紗 香港區員工究竟有甚麼福利
睇樓半年終覺得樓價已見底　睇好後市即斥606萬入市尚悅
睇樓半年終覺得樓價已見底　睇好後市即斥606萬入市尚悅
【虛擬經濟】全球最大加密貨幣交易所幣安陷危機？美國證交會對第五大代幣BNB展開調查
【虛擬經濟】全球最大加密貨幣交易所幣安陷危機？美國證交會對第五大代幣BNB展開調查
【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀
【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀
【商品加價】日本UNIQLO將加價 Heattech售價貴近一半 用料設計一分錢一分貨？
【商品加價】日本UNIQLO將加價 Heattech售價貴近一半 用料設計一分錢一分貨？
【下半年部署】中金料港股下半年下跌空間有限 推介45隻首選及主題港股
【下半年部署】中金料港股下半年下跌空間有限 推介45隻首選及主題港股
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款