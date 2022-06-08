【俄烏戰爭】加強制裁 美國禁投資者買俄羅斯股債

俄羅斯入侵烏克蘭後，美國對俄實施多項制裁。美國財政部公佈一項新的制裁行動，禁止投資者在二級市場購買任何俄羅斯債券或股票，

財政部近日發布最新指引，禁止投資者在二級市場購買俄羅斯股票或債券。禁令適用於所有俄羅斯債券和股票。惟指引仍允許美國投資者出售或繼續持有其債券和股票。

雖然華府近幾個月對俄實施全面制裁，但美國人仍然被允許在二級市場上交易價值數千億美元的資產。是次制裁是在其現有禁止購買新發行債券的基礎上，對俄國的最新制裁。

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責任編輯：黃苑筠