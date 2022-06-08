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【猴痘症】加拿大發旅遊指引指引 英列需通報疾病

環球社會熱點 13:05 2022/06/08

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全球出現多宗非流行國的猴痘症確診案例，各國政府加強防範傳染。加拿大政府發出猴痘症的相關旅遊指引，建議民眾到訪發現個案國家需採取預防措施。英國則宣布，若發現疑似案例需向當局通報。

【猴痘症】英國增77宗確診 衛生部門堅稱風險低 【下一頁】

加拿大公共衛生署周二（7日）發出2級旅遊指引，建議民眾前往包括英國﹑澳洲及美國等發現猴痘症個案的國家旅遊時，需要採取預防措施，並警告民眾如有不適或需延後回程。旅遊人士若最終確診，亦需要接受隔離。

公共衛生署解釋，外遊民眾有不適或未能及時獲得合適的醫療照顧，因此可能需要延後返回加拿大。加拿大現時有81宗猴痘症確診，大多數來自人口第二多省份魁北克。

【猴痘症】世衛警告夏季或加劇傳播 30國錄逾550宗確診 【下一頁】

英國衛生安全局（UKHSA）表示，猴痘症於周三（8日）起會被列為大量感染疾病，即英格蘭醫生在發現疑似個案時，需向當局通報。UKHSA猴痘症事件總監謝潑德（Wendi Shepherd）在聲明中指出，阻止猴痘症進一步擴散的關鍵是不斷診斷及通報，新規定將有助當局迅速發現﹑治療及控制猴痘症。

現時全球約30個非猴痘症流行國發現確診，當中911宗確診或疑似個案來自歐洲。英國為歐洲重災區之一，確診宗數超過300，絕大多數在英格蘭地區發現。

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責任編輯：吳漢培

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