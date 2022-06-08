阿里巴巴9988股價飆升追唔追？上望目標話你知 股市 13:03 2022/06/08 分享： 分享： 阿里巴巴 （09988） 股價飆升逾9%，一度破頂高見108元，uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）分析策略，現價可考慮小注買入，由早前80元升至百元已上升不少，加上業績未能支撑股價大升，暫時上望目標120至130元，如高位持有蟹貨可考慮溝貨，但要注意投資組合佔比不宜太多。足本分析→【按此】 **港股見突破 恒指上望目標多少？重溫《開市追揸沽》** 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 內地再批遊戲版號 騰訊700 VS 網易9999炒邊隻？ 今日 內地再批遊戲版號 騰訊700 VS 網易9999炒邊隻？ 日圓再創20年新低 現時是入手機會？ 2022/06/07 日圓再創20年新低 現時是入手機會？ 網易9999兩大原因值得追？入市策略速睇 2022/06/07 網易9999兩大原因值得追？入市策略速睇 港股下半年點睇？恒指短期、年底目標速覽 今日 港股下半年點睇？恒指短期、年底目標速覽 港股下一站 恒指今年可上望23000點嗎？ 2022/06/07 港股下一站 恒指今年可上望23000點嗎？ 你可能感興趣 內地再批遊戲版號 騰訊700 VS 網易9999炒邊隻？ 今日 12:52 內地再批遊戲版號 騰訊700 VS 網易9999炒邊隻？ 日圓再創20年新低 現時是入手機會？ 15:37 2022/06/07 日圓再創20年新低 現時是入手機會？ 網易9999兩大原因值得追？入市策略速睇 15:32 2022/06/07 網易9999兩大原因值得追？入市策略速睇 最新專欄文章 更多 低撈落後股、價值股 陳偉聰推介4類股份 今日 低撈落後股、價值股 陳偉聰推介4類股份 比亞迪1211破頂衝穿300元 汽車股現價追唔追？ 今日 比亞迪1211破頂衝穿300元 汽車股現價追唔追？ 大市上試兩萬二 港交所388目標價多少 今日 大市上試兩萬二 港交所388目標價多少 內地再批遊戲版號 騰訊700 VS 網易9999炒邊隻？ 今日 內地再批遊戲版號 騰訊700 VS 網易9999炒邊隻？ 港股下半年點睇？恒指短期、年底目標速覽 今日 港股下半年點睇？恒指短期、年底目標速覽 網易－S（09999） 阿里巴巴－SW（09988） 網易（美：NTES） 阿里巴巴 騰訊 貨幣政策 美國聯儲局 美國 通脹 CPI