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內地再批遊戲版號　騰訊700 VS 網易9999炒邊隻？

股市 12:52 2022/06/08

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內地再批60款遊戲版號，騰訊 （00700） 半日股價升逾4%，網易 （09999） 升近3%，遊戲股炒邊隻？uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）指騰訊遊戲業務「食老本」，遊戲股首選網易 （09999） ，靠新遊戲料下半年收入強，建議回調至160元以下買入，上望180元水平。足本分析→【按此

**港股見突破　恒指上望目標多少？重溫《開市追揸沽》**

欄名 : 3分鐘睇股

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