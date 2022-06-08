內地再批遊戲版號 騰訊700 VS 網易9999炒邊隻？ 股市 12:52 2022/06/08 分享： 分享： 內地再批60款遊戲版號，騰訊 （00700） 半日股價升逾4%，網易 （09999） 升近3%，遊戲股炒邊隻？uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）指騰訊遊戲業務「食老本」，遊戲股首選網易 （09999） ，靠新遊戲料下半年收入強，建議回調至160元以下買入，上望180元水平。足本分析→【按此】 **港股見突破 恒指上望目標多少？重溫《開市追揸沽》** 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 網易9999兩大原因值得追？入市策略速睇 2022/06/07 網易9999兩大原因值得追？入市策略速睇 港股下半年點睇？恒指短期、年底目標速覽 今日 港股下半年點睇？恒指短期、年底目標速覽 港股下一站 恒指今年可上望23000點嗎？ 2022/06/07 港股下一站 恒指今年可上望23000點嗎？ 道指有機會跑羸納指？朱晉民（朱sir）推介美股新手分段買入呢類ETF 2022/06/07 道指有機會跑羸納指？朱晉民（朱sir）推介美股新手分段買入呢類ETF Amazon（AMZN.US）仲有冇得升？盤點兩大關鍵因素 2022/06/07 Amazon（AMZN.US）仲有冇得升？盤點兩大關鍵因素 你可能感興趣 網易9999兩大原因值得追？入市策略速睇 15:32 2022/06/07 網易9999兩大原因值得追？入市策略速睇 港股下半年點睇？恒指短期、年底目標速覽 今日 12:22 港股下半年點睇？恒指短期、年底目標速覽 港股下一站 恒指今年可上望23000點嗎？ 12:22 2022/06/07 港股下一站 恒指今年可上望23000點嗎？ 最新專欄文章 更多 低撈落後股、價值股 陳偉聰推介4類股份 今日 低撈落後股、價值股 陳偉聰推介4類股份 比亞迪1211破頂衝穿300元 汽車股現價追唔追？ 今日 比亞迪1211破頂衝穿300元 汽車股現價追唔追？ 大市上試兩萬二 港交所388目標價多少 今日 大市上試兩萬二 港交所388目標價多少 阿里巴巴9988股價飆升追唔追？上望目標話你知 今日 阿里巴巴9988股價飆升追唔追？上望目標話你知 港股下半年點睇？恒指短期、年底目標速覽 今日 港股下半年點睇？恒指短期、年底目標速覽 騰訊控股（00700） 電玩手遊 網易－S（09999） 網易（美：NTES） 遊戲 騰訊 貨幣政策 美國聯儲局 美國 通脹