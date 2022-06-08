【蘋果動向】iOS 16支援任天堂Joy-Con　藍牙連線就用到

▲ 除了新增生物認證功能「PassKey」﹑個人化鎖定介面（Lock Screen）外，有外國開發者發現iOS 16和iPadOS 16可支援任天堂的Joy-Con和Switch Pro手掣，隨即掀起玩家們熱議。（官網圖片）

蘋果（Apple）日前在WWDC全球開發者大會上，揭曉iOS 16系統一系列的新功能。除了新增生物認證功能「PassKey」﹑個人化鎖定介面（Lock Screen）外，有外國開發者發現iOS 16和iPadOS 16可支援任天堂的Joy-Con和Switch Pro手掣，隨即掀起玩家們熱議。

【WWDC22】Apple CarPlay進化 可控制所有車內屏幕及功能

【WWDC22】蘋果全新自家芯片M2登場 MacBook Air搶先搭載 售$9,499起（多圖）



據外媒Engadget報道，Delta模擬器的開發者Riley Testut在運行iOS 16 beta版本時發現，現時iPhone可透過藍牙連線，與任天堂的Joy-Con和Switch Pro手掣配對。他其後更成功在模擬器上遊玩《薩爾達傳說 曠野之息》，用法跟以往使用Switch遊玩時一樣。



值得一提的是，蘋果新功能可同時或單獨支援Joy-Con的左、右手掣，用戶只需透過iPhone手機，同時長按「電源鍵＋音量鍵」的指令，就可進入到設定選項，自行切換不同的操控組合。

【WWDC22】蘋果4大操作系統更新 iPhone鎖屏介面大翻新（多圖）

責任編輯：黃顯晴

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：