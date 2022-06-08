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【Airbnb】澳洲當局將起訴Airbnb　涉嫌誤導消費者以美元付款　

商業 13:00 2022/06/08

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澳洲競爭與消費者委員會（Australian Competition & Consumer Commission，ACCC）發表聲明，將起訴國際出租住宿平台Airbnb。（法新社圖片）

澳洲競爭與消費者委員會（Australian Competition & Consumer Commission，ACCC）發表聲明，將起訴國際出租住宿平台Airbnb。該平台涉嫌於2018年至2021，在標價上誤導消費者以美元付款，從中收取較高費用，Airbnb暫尚未回應相關指控。

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ACCC於聲明中指控Airbnb，該企於2018年1月至2021年8月期間，僅用"$"來標示住宿費，卻未有進一步說明是美元，而非相同貨幣符號的澳元，直到租客收到帳單時才知道是用美元付款。

需額外支付匯率轉換費

聲明更顯示，面對相關投訴，Airbnb非但不會作出賠償，反而告知租客是他們自己選擇用美元付款。委員會發言人表示，將尋求法院頒布命令，讓Airbnb賠償受誤導的消費者。

ACCC主席Gina Cass-Gottlieb表示，Airbnb的誤導行為剝奪了消費者做出明智選擇的機會。顧客除了支付比預期高的住宿費，還需額外支付信用卡的匯率轉換手續費。

截止目前為止，Airbnb對於相關指控尚未做出回應。

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責任編輯：李智美

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