港股下半年點睇？恒指短期、年底目標速覽 股市 12:22 2022/06/08 分享： 分享： 港股今早高開後一度高見22018點，半日收報21991點，逼近兩萬二關；uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）指港股未到大牛市時機，除非美國加息見頂才會見升浪，料恒指短線上望22300至22500點，年底目標23000至24000點，如持貨9個月至1年，港股現水平估值仍低，但買入要預短線波幅，可等回調再買入。足本分析→【按此】 **港股見突破 恒指上望目標多少？重溫《開市追揸沽》** 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 港股下一站 恒指今年可上望23000點嗎？ 2022/06/07 港股下一站 恒指今年可上望23000點嗎？ 道指有機會跑羸納指？朱晉民（朱sir）推介美股新手分段買入呢類ETF 2022/06/07 道指有機會跑羸納指？朱晉民（朱sir）推介美股新手分段買入呢類ETF Amazon（AMZN.US）仲有冇得升？盤點兩大關鍵因素 2022/06/07 Amazon（AMZN.US）仲有冇得升？盤點兩大關鍵因素 Tesla（TSLA.US）短線走勢分析 話你知幾時反彈 2022/06/07 Tesla（TSLA.US）短線走勢分析 話你知幾時反彈 日圓再創20年新低 現時是入手機會？ 2022/06/07 日圓再創20年新低 現時是入手機會？ 你可能感興趣 港股下一站 恒指今年可上望23000點嗎？ 12:22 2022/06/07 港股下一站 恒指今年可上望23000點嗎？ 道指有機會跑羸納指？朱晉民（朱sir）推介美股新手分段買入呢類ETF 18:25 2022/06/07 道指有機會跑羸納指？朱晉民（朱sir）推介美股新手分段買入呢類ETF Amazon（AMZN.US）仲有冇得升？盤點兩大關鍵因素 18:12 2022/06/07 Amazon（AMZN.US）仲有冇得升？盤點兩大關鍵因素 最新專欄文章 更多 低撈落後股、價值股 陳偉聰推介4類股份 今日 低撈落後股、價值股 陳偉聰推介4類股份 比亞迪1211破頂衝穿300元 汽車股現價追唔追？ 今日 比亞迪1211破頂衝穿300元 汽車股現價追唔追？ 大市上試兩萬二 港交所388目標價多少 今日 大市上試兩萬二 港交所388目標價多少 阿里巴巴9988股價飆升追唔追？上望目標話你知 今日 阿里巴巴9988股價飆升追唔追？上望目標話你知 內地再批遊戲版號 騰訊700 VS 網易9999炒邊隻？ 今日 內地再批遊戲版號 騰訊700 VS 網易9999炒邊隻？ 貨幣政策 美國聯儲局 美國 通脹 CPI 紐約期油 布蘭特期油 港元 止賺 除淨