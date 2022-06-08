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港股下半年點睇？恒指短期、年底目標速覽

股市 12:22 2022/06/08

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港股今早高開後一度高見22018點，半日收報21991點，逼近兩萬二關；uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）指港股未到大牛市時機，除非美國加息見頂才會見升浪，料恒指短線上望22300至22500點，年底目標23000至24000點，如持貨9個月至1年，港股現水平估值仍低，但買入要預短線波幅，可等回調再買入。足本分析→【按此

**港股見突破　恒指上望目標多少？重溫《開市追揸沽》**

欄名 : 3分鐘睇股

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