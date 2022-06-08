【俄烏戰爭】Uber建自家速遞平台　夥WFP向烏克蘭難民供糧食

▲ Uber宣布與聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme，WFP）合作，挑選司機和車輛，運送物資至受影響地區。（法新社資料圖片）

俄烏戰爭持續多月，烏克蘭當地設施受到破壞，貨車更因道路損毀而不能運送物資到部分地區，對當地人民造成影響。就此，Uber宣布與聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme，WFP）合作，挑選司機和車輛，運送物資至受影響地區。

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據外媒《BBC》報道，Uber早前已建立自家收費速遞平台，用戶向Uber支付服務費後，用戶即可使用Uber速遞平台軟件查看及協調配送。Uber將與WFP合作，利用速遞平台提供免費服務，將物資運送至烏克蘭受影響地區，而WFP直言期望該計畫在6月底前，可向當地約300萬人每月提供糧食供應。

Uber表示，是次合作目標為協助WFP組織車隊，使WFP能利用Uber平台有效協調各個司機。據悉，WFP現正挑選適合的司機和車輛，部份司機更是戰爭開始前已擔任Uber司機。

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責任編輯：文睿

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