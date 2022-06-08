【自動駕駛】Uber Freight、Waymo化敵為友　合作開發長途自駕貨車

▲ 通過讓自駕系統處理貨車的長途運輸工作，預料司機未來將能夠更專注從事短途運輸工作。（Waymo）

常言道「商場上沒有永遠的敵人」，曾因自動駕駛專利而鬧上法庭的自駕技術公司Waymo及Uber旗下貨運部門Uber Freight，宣布合作開發長途自駕貨車，以加快普及無人駕駛貨車的應用。

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據外媒《The Verge》報道，Uber Freight和Waymo已簽署了一項長期戰略夥伴合作協議，在長途自駕貨車運輸方面進行深度整合。兩間公司將把Waymo的自動駕駛技術與Uber Freight的網絡結合，從而幫助客戶更有效地部署自駕貨車。

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貨車車隊的擁有人將能夠更迅速地部署配備了Waymo Driver自駕系統的貨車，並在Uber Freight提供的送貨路線上執行工作。兩間公司表示，通過讓自駕系統處理貨車的長途運輸工作，預料司機未來將能夠更專注從事短途運輸工作。

為配合是次合作，Waymo將重整架構並分為兩個主要部門Waymo One和Waymo Via。Waymo One將會負責消費者乘車服務，而Waymo Via則專注於貨車運輸和貨物交付。

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責任編輯：陳卓賢