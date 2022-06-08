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【石Sir午市閒談】今日推介嗶哩嗶哩、百濟神州、贛鋒鋰業

股市 12:27 2022/06/08

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恒生指數中午收報21897點，升366點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介嗶哩嗶哩 （09626） 、百濟神州 （06160） 、贛鋒鋰業 （01772） ，詳情待石Sir為你分析。

Time Code：
00：10–行業板塊升跌及期指走勢分析
03：17–贛鋒鋰業 （01772） 收購礦產    市場盈利預測樂觀？   
05：40–百濟神州 （06160） 一個月新高   無盈利支持轉身要快 
07：28–嗶哩嗶哩 （09626） 抽升一成半   突破雙頂阻力上望幾多？

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

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