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【Disney】迪士尼旗艦商店shopDisney 6月14日登陸香港　集合過千款官方商品（多圖）

商業 12:05 2022/06/08

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迪士尼網上旗艦商店shopDisney將於2022年6月14日登陸香港。（迪士尼提供圖片）

迪士尼網上旗艦商店shopDisney將於2022年6月14日登陸香港，集合迪士尼、彼思（Pixar）、星球大戰和Marvel等人物故事系列，shopDisney 購物平台為大家提供超過1,000 款官方商品。

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【毛孩好去處】天氣炎熱主人愛帶毛孩嬉水　寵物泳池預約頻頻爆滿

首批精選商品將於6月14日上午8時在 www.shopDisney.hk （14號起可用）上線，產品包括收藏品、時尚成人服飾、玩具及嬰兒用品、家居用品、文具和禮品等。迪士尼擁躉可選購一系列來自環球迪士尼精品，包括廣受歡迎的「Mickey Mouse: The Main Attraction收藏家系列」、「Disney x COACH」系列，以及設計靈感來自於米奇老鼠、小熊維尼等備受喜愛的角色的家居用品系列等。

shopDisney香港還將推出在全球備受歡迎的系列商品，例如世界各地的迪士尼樂園商品系列、米奇與米妮限量版公仔、迪士尼公主巡禮系列，及迪士尼設計師系列等。即將登場的系列還有唐老鴨時尚服飾系列。 

另外Marvel及星球大戰除了有經典角色主題商品，shopDisney更有最新系列電影及Disney+劇集中亮相的全新角色主題商品。

【製裁俄國】制裁俄木代價　日本木建材貴7成家俱漲2成

【可口可樂】日本可口可樂加價　樽裝飲品價格10月最多升18%

責任編輯：葉泳珊

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