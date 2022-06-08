奧斯卡影帝白宮演說數度哽咽 拍枱促國會遏槍械暴力（有片）

美國近期接連發生嚴重槍擊案，槍械管制再次成為受關注議題。奧斯卡影帝馬修麥康納希周二獲總統拜登邀請到白宮會面。他在記者會上發表演說，談到德州小學槍撃案受害者時數度哽咽，並公開促請國會採取行動，遏止槍械暴力。

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馬修麥康納希（Matthew McConaughey）獲拜登（Joe Biden）邀請到白宮討論槍械管制問題，他其後在記者會上發表長達20分鐘演說。出生在德州尤瓦爾迪市（Uvalde）的馬修麥康納希表示，過去一周與妻子陪伴小學槍撃案遇難者家屬，並展示槍撃案中喪生的學生照片及遺物，包括一雙畫有愛心的綠色球鞋。

他稱步槍傷痕導致大多數屍體殘缺不全，只能透過這雙球鞋或DNA測試才能辨認受害者身份，當談及遇難者家庭、以及他們長大後想要成為怎樣的人期間多次哽咽，甚至激動拍枱。

馬修麥康納希亦促請國會採取跨黨派行動，履行道德承諾，通過具意義性的槍械管制法案，包括將購買半自動步槍的合法年齡提高至21歲、擴大購買槍械人士的背景審查及實施「紅旗法」，阻止具威脅性人士購買及擁有槍枝。

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美國紐約州簽署法案 禁21歲以下購半自動步槍 【下一頁】

他表示，槍械管制法能遏止部分精神錯亂的民眾濫用槍枝，有利公民社會進步。

馬修麥康納希當日亦與眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）及共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）會面 ，表達對槍管改革意見。

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責任編輯：郭麗明