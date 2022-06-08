  • 25°C
香港時間 : 2022608日 (三) 13:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

奧斯卡影帝白宮演說數度哽咽 拍枱促國會遏槍械暴力（有片）

環球社會熱點 12:08 2022/06/08

分享：

分享：

美國近期接連發生嚴重槍擊案，槍械管制再次成為受關注議題。奧斯卡影帝馬修麥康納希周二獲總統拜登邀請到白宮會面。他在記者會上發表演說，談到德州小學槍撃案受害者時數度哽咽，並公開促請國會採取行動，遏止槍械暴力。

默克爾拒就任內對俄政策道歉 已盡力阻止戰爭 【下一頁】

馬修麥康納希（Matthew McConaughey）獲拜登（Joe Biden）邀請到白宮討論槍械管制問題，他其後在記者會上發表長達20分鐘演說。出生在德州尤瓦爾迪市（Uvalde）的馬修麥康納希表示，過去一周與妻子陪伴小學槍撃案遇難者家屬，並展示槍撃案中喪生的學生照片及遺物，包括一雙畫有愛心的綠色球鞋。

他稱步槍傷痕導致大多數屍體殘缺不全，只能透過這雙球鞋或DNA測試才能辨認受害者身份，當談及遇難者家庭、以及他們長大後想要成為怎樣的人期間多次哽咽，甚至激動拍枱。

馬修麥康納希亦促請國會採取跨黨派行動，履行道德承諾，通過具意義性的槍械管制法案，包括將購買半自動步槍的合法年齡提高至21歲、擴大購買槍械人士的背景審查及實施「紅旗法」，阻止具威脅性人士購買及擁有槍枝。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

美國紐約州簽署法案 禁21歲以下購半自動步槍 【下一頁】

他表示，槍械管制法能遏止部分精神錯亂的民眾濫用槍枝，有利公民社會進步。

馬修麥康納希當日亦與眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）及共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）會面 ，表達對槍管改革意見。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

哥倫比亞單車賽樂極生悲 車手衝線後撞暈妻子（有片）
今日
哥倫比亞單車賽樂極生悲 車手衝線後撞暈妻子（有片）
【烏克蘭戰爭】默克爾拒就任內對俄政策道歉 已盡力阻止戰爭
今日
【烏克蘭戰爭】默克爾拒就任內對俄政策道歉 已盡力阻止戰爭
俄外長訪土耳其 料商議解決烏糧食出口
今日
俄外長訪土耳其 料商議解決烏糧食出口
【英國王室】威廉夫婦披參加白金禧心情 笑稱「路易最開心」
今日
【英國王室】威廉夫婦披參加白金禧心情 笑稱「路易最開心」
Bella Hadid父3萬呎豪宅叫價7.8億 因僭建遭夷平
今日
Bella Hadid父3萬呎豪宅叫價7.8億 因僭建遭夷平

你可能感興趣

哥倫比亞單車賽樂極生悲 車手衝線後撞暈妻子（有片）
今日 08:05
哥倫比亞單車賽樂極生悲 車手衝線後撞暈妻子（有片）
【烏克蘭戰爭】默克爾拒就任內對俄政策道歉 已盡力阻止戰爭
今日 12:44
【烏克蘭戰爭】默克爾拒就任內對俄政策道歉 已盡力阻止戰爭
俄外長訪土耳其 料商議解決烏糧食出口
今日 10:55
俄外長訪土耳其 料商議解決烏糧食出口
網絡熱話 美國 白宮 美國共和黨 槍擊 拜登 奧斯卡

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】默克爾拒就任內對俄政策道歉 已盡力阻止戰爭

下一篇文章

Shakira與巴塞球星分手後首發文 未提出軌傳聞
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

印度男士香水廣告過火急下架 被轟宣揚強姦文化
印度男士香水廣告過火急下架 被轟宣揚強姦文化
【英國王室】女王首見莉莉貝特 傳禁哈里梅根拍攝
【英國王室】女王首見莉莉貝特 傳禁哈里梅根拍攝
英國正式試行4天工作制 人工照收足
英國正式試行4天工作制 人工照收足
【烏克蘭戰爭】俄稱近乎完全控制盧甘斯克 俄外長訪土耳其商議糧食問題（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄稱近乎完全控制盧甘斯克 俄外長訪土耳其商議糧食問題（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月08日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月08日 時間13:00）
《壯志凌雲：獨行俠》被控侵權 原作者家屬索償分潤
《壯志凌雲：獨行俠》被控侵權 原作者家屬索償分潤
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款