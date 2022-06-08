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【華置127】華人置業斥42億元重建及活化倫敦旗艦項目120 Fleet Street　料新大樓2026年上半年落成（多圖）

股市 12:01 2022/06/08

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【華置127】華人置業斥42億元重建及活化倫敦旗艦項目120 Fleet Street　料新大樓2026年上半年落成

華人置業 （00127） 宣布，將斥資約4.29億英鎊（約41.96億港元），把位處英國倫敦核心商業區的旗艦項目120 Fleet Street重建及活化，作為紀念集團成立100周年的重點工作之一。項目於去年10月獲倫敦市決議授予許可重建，其拆卸工程預計於今年第三季施工，預期新大樓於2026年上半年落成，目標為出租予跨國金融企業或相關機構。

華置向合資格市民及員工派發獎賞【下一頁】

華置於2011年1月進軍英國物業市場，以總代價約2.80億英鎊（當時約34.47億港元）購入首個當地投資項目120 Fleet Street，其中包括名為RiverCourt的商業建築及二星級歷史建築物每日快報大樓（Daily Express Building）兩棟主要建築物。

地下樓層建設開放式步行街

新大樓由國際知名的建築事務所 Bjarke Ingels Group（BIG）設計，著重可持續發展和強調辦公室使用者的身心健康，而重建後的另一個特點，是在地下樓層建設開放式步行街，以分隔本來相連的River Court和每日快報大樓，為沿街的商舖創造新的商機並振興整個弗利特街（Fleet Street）街區。

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River Court將被重建為21層的商業建築，包括約50,520平方米的辦公空間和約1,820平方米的零售空間。此外，該物業將更名為Evergo Tower，藉此紀念集團過去與愛美高集團（Evergo Holdings Company）合併的歷史。戶外景觀平台是Evergo Tower的標誌，台階式設計為 5 樓以上的辦公樓層提供超過3,000平方米及向南的綠化平台空間。

提供約100個淋浴間、千個單車泊位及儲物櫃

為配合政府積極推動上班族於疫情後重返城市的政策，Evergo Tower將提供約100個淋浴間、超過1,000個單車泊位和儲物櫃，同時地下樓層將設置單車禮賓服務和咖啡店，方便駕駛單車人士進出大樓。

項目內另一棟主要建築物每日快報大樓則將首次對外開放。該大樓未來擬作為展覽和相關用途，以頌揚《每日快報》、作家、出版社、印刷廠和傳播產業累積下來的豐富文化遺產。租戶和訪客日後既可在大樓內欣賞英國文化產物，亦可在屋頂層的戶外花園欣賞倫敦的風景。

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